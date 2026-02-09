ホンダアクセス、リモコンエンジンスターターの新モデル発売…一部の既販車にも装着可能

ホンダアクセスは2月6日、Honda純正アクセサリー「リモコンエンジンスターター」の新モデルを追加し、全国のHonda Carsで発売した。

【画像】ホンダ純正アクセサリー「リモコンエンジンスターター」新モデル

リモコンエンジンスターターは、離れた場所からエンジンを始動し、外気温に応じてエアコンを作動させることで、冬季や夏季でも乗り込む前に快適な室温にすることができる装置だ。

新世代コネクテッド技術「Honda CONNECT」を活用したHondaリモート操作でのエアコン操作も可能だが、別体型のリモコンエンジンスターターを使い慣れた人へ純正アクセサリーとして用意した。

今回発売する新モデルは、必要最小限の機能を備えてミニマムでスマートなフォルムを採用。操作がしやすく機能的な大型ボタンで、使いやすさを追求した。

サイズは縦67mm×横26mm×厚さ15mmで、アンサーバック機能付き。メーカー希望小売価格は3万3000円(消費税込み)で、別途取付アタッチメントおよび取付工賃が必要となる。

適用モデルは、プレリュード(2025年9月以降)、シビック(2025年10月以降、ZR-V(2023年4月以降)、ヴェゼル(2021年4月以降)、WR-V(2024年3月以降)、オデッセイ(2025年11月以降)、ステップワゴン(2022年5月以降)、フリード(2024年6月以降)、フィット(2022年10月以降)、N-BOX(2023年10月以降)、N-WGN(2025年9月以降)、N-ONE(2025年11月以降)となっている。

現在販売しているHonda車で新車購入時に選べるほか、既販車種(中古車・保有車)の一部にも適用する。なお、アコードは除外される。