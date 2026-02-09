ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ホンダアクセス、リモコンエンジンスターターの新モデル発売…一部の既販車にも装着可能

ホンダ純正アクセサリー「リモコンエンジンスターター」新モデル
  • ホンダ純正アクセサリー「リモコンエンジンスターター」新モデル
  • ホンダ純正アクセサリー「リモコンエンジンスターター」新モデル

ホンダアクセスは2月6日、Honda純正アクセサリー「リモコンエンジンスターター」の新モデルを追加し、全国のHonda Carsで発売した。

【画像】ホンダ純正アクセサリー「リモコンエンジンスターター」新モデル

リモコンエンジンスターターは、離れた場所からエンジンを始動し、外気温に応じてエアコンを作動させることで、冬季や夏季でも乗り込む前に快適な室温にすることができる装置だ。

新世代コネクテッド技術「Honda CONNECT」を活用したHondaリモート操作でのエアコン操作も可能だが、別体型のリモコンエンジンスターターを使い慣れた人へ純正アクセサリーとして用意した。

今回発売する新モデルは、必要最小限の機能を備えてミニマムでスマートなフォルムを採用。操作がしやすく機能的な大型ボタンで、使いやすさを追求した。

サイズは縦67mm×横26mm×厚さ15mmで、アンサーバック機能付き。メーカー希望小売価格は3万3000円(消費税込み)で、別途取付アタッチメントおよび取付工賃が必要となる。

適用モデルは、プレリュード(2025年9月以降)、シビック(2025年10月以降、ZR-V(2023年4月以降)、ヴェゼル(2021年4月以降)、WR-V(2024年3月以降)、オデッセイ(2025年11月以降)、ステップワゴン(2022年5月以降)、フリード(2024年6月以降)、フィット(2022年10月以降)、N-BOX(2023年10月以降)、N-WGN(2025年9月以降)、N-ONE(2025年11月以降)となっている。

現在販売しているHonda車で新車購入時に選べるほか、既販車種(中古車・保有車)の一部にも適用する。なお、アコードは除外される。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダアクセス

ホンダ（本田技研工業）

アフターマーケット

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES