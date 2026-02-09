ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『ジムニー』カスタムのオートルビーズ、新ブランド「ARX」立ち上げ…大阪オートメッセ2026出展へ

オートルビーズ（autorubys）は2月8日、同社が企画・開発するカスタムパーツの新ブランド「ARX（アークス）」を正式に立ち上げたと発表した。ARXは「Auto Rubys Xact Parts」の頭文字を取り、正確で精密な品質へのこだわりを示す。

autorubysはこれまでスズキ『ジムニー』向けのカスタムパーツで高い支持を受けてきた。これを基にトヨタ『ノア』『NOAH/VOXY向け「ArkVan（アークバン）」シリーズやスズキ『クロスビー』向け「Ark Trail（アークトレイル）」シリーズなど、車種の枠を超えた展開を図っている。

ARXはジムニーシリーズ（JB64/JB74/JC74対応）でエクステリア、サスペンション、インテリアのフルラインナップを揃えるほか、ファミリーカーに遊び心を加えるArkVan、コンパクトSUV向けのArk Trailも展開する。扱うカテゴリはバンパー、グリル、フェンダーなどのエクステリアパーツ、サスペンション、インテリアパーツが中心で、今後も拡充を予定している。

ARXは2月13日から15日に開催される「大阪オートメッセ2026」（インテックス大阪）に出展し、シリーズのフルラインナップを展示する。新製品発表も予定している。

《森脇稔》

