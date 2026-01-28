ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

キアの新世代EV『PV5』がベース、LACがEVキャンパー2モデル日本初公開へ…ジャパンキャンピングカーショー2026

LACホールディングスは、1月30日から2月2日に幕張メッセで開催される「ジャパンキャンピングカーショー2026」において、韓国キアの次世代電動モビリティ『PV5』をベースにしたコンセプトキャンピングカー2モデルを日本初公開する。

環境問題が深刻化する中、LACホールディングスは双日を通じて、日本に正規導入されるキアのPBV（Platform Beyond Vehicle）「PV5」に注目。100％電気で走行し、従来のキャンピングカーが抱える電力不足の課題を解決するため、車両本体に71.2kWhの大容量バッテリーを搭載した。これにより、冷房・暖房・インバーターが車両システムとして統合され、サブバッテリーを追加することなく購入時から快適で安定した電源供給を可能にしている。

具体的には、夏の夜でも一晩中エアコンを使えて快適に過ごせ、電子レンジやドライヤー、IHクッキングヒーターなどの家電も自由に使用できる。EVならではの静粛性により走行中の会話も快適で、深夜や早朝のキャンプ場到着時もエンジン音が気にならない。また、火を使わない電気調理が推奨され、車内はクリーンで安全な環境となっている。

さらに、最大1500W対応のコンセントと外部給電システムを備え、車内外で家庭用電源と同等の電力利用が可能だ。これによりアウトドアや長期滞在、災害時の非常用電源としての利用価値も高い。

ショーでは、家電を停車中も快適に使いながら小人数で車内滞在を楽しめるモデルと、趣味の道具を多く積み込み機能性に優れたモデルの2つのコンセプトを展示する。

LACホールディングスは、キャンピングカーの製造から販売、アフターサービスまでを総合的に提供し、「人生は冒険だ」を経営理念に掲げ、新しい旅の形を提案している。

ジャパンキャンピングカーショー2026は、2026年1月30日から2月2日まで幕張メッセで開催され、LACホールディングスはホール4のS-40ブースで今回の電動キャンピングカーを展示する予定だ。

《森脇稔》

