ヒョンデとキア、次世代EVにJIOSの熱暴走防止材「Thermal Blade」採用

シリカエアロゲル技術を手がけるJIOS Aerogelは、韓国の製造ライセンシーがヒョンデおよびキアの次世代モデルおよび目的別専用車（PBV）向けに、熱暴走防止材「Thermal Blade」を供給する大型契約を締結したと発表した。

これは、JIOSの「ハブ&スポーク」ビジネスモデルに基づく初の契約となる。このビジネスモデルは、最終顧客の近くに拠点を置く経験豊富な自動車部品サプライヤーに、完成品の熱遮断バリアの製造ライセンスを供与するものだ。

契約はヒョンデグループによる正式な入札を経て締結された。量産は2027年6月に開始され、12年間にわたる長期的なプロジェクトとなる見込みだ。JIOSは、ヒョンデが電気自動車のラインナップを拡大するのに伴い、中長期的な大型受注を見込んでいる。

2025年に導入された「ハブ&スポーク」モデルは、JIOSの韓国工場に中核となるエアロゲル粉末生産を集約し、厳格な品質管理とコスト管理を維持する。独自の技術で生産されたこれらの粉末は、Thermal Bladeの大量生産を担当するライセンシーのグローバルネットワークに供給される。

この構造により、JIOSは世界中に複数の下流の組立工場を建設・運営するという資本集約的な投資を行うことなく、地域のサプライチェーンをサポートしながら地域固有の生産要件に対応することができる。

シンガポールと韓国に施設を持つJIOSは、自動車メーカーが従来のサプライチェーンへの依存度を低減できるよう支援する戦略的な立場にある。

JIOS Aerogelは、世界をリードするシリカエアロゲル粉末のメーカーだ。シンガポールに本社を置く同社は、エアロゲル生産のコストを下げる新しいプロセスを開発するため、2013年に設立された。JIOSは、電気自動車バッテリーの安全性と性能を向上させるために、エアロゲルの採用を加速させることを使命としている。リチウムイオンバッテリーの熱暴走を緩和するための世界最高の技術として認められているエアロゲルは、バッテリーセル間に極薄の絶縁層を提供し、高温下で優れた熱保護機能を発揮する。