キアの電動ミニバン『PV5』に国内初試乗可能、12メーカー120台以上が集結のEV交流イベント…1月25日開催

NEW YEAR EV MEET 2026実行委員会は、メーカーやブランドの枠を超えた交流型モビリティイベント「NEW YEAR EV MEET 2026」を1月25日、東京・海の森競技場駐車場にて開催すると発表した。

【画像全4枚】

同イベントは「EVと迎える新しい年―もっと広がる、もっと楽しいEVライフ」をテーマに、国内外のEVオーナーの交流に加え、EVライフをより楽しく豊かにする様々な商品やサービスの体験の場として、EV購入を検討している人も楽しめる内容となっている。

日本国内では2035年までに新車販売を100%電動化する政府目標が掲げられる中、これまでの輸入EV中心から国産メーカーによる新型EVが相次いで発表・発売され、EVの普及が本格化する見込み。一方で、一般消費者、特に多くのEV初心者にとっては情報やインフラの不足から不安が多く、購入や導入のハードルが依然として高い状況にある。

同イベントでは、実際のEVオーナーがEVライフを楽しむ生の声を共有・発信し、「EVのある暮らし」をよりワクワク、よりリアルに体験できる場を設けることで、電気自動車の普及をさらに加速させていくことを目的としている。

見どころとして、Kia PBVジャパンが日本国内で発売予定のEVバン『PV5パッセンジャー』（5人乗り乗用バン）と『PV5カーゴ』（2人乗り貨物バン）」の2台を出展。会場内クローズドコースにてPV5パッセンジャーの特別試乗体験を実施する。発売前に一般客を乗車させる試乗体験は国内初となる。

また、Hyundai Mobility Japanより、日本市場のニーズに合わせた中型EVバス「ELEC CITY TOWN（エレク シティ タウン）」を提供し、3台のキッチンカーに電源を供給。クリーンでサステイナブルなフードエリアを実現する。

さらに、TESLA、日産、HYUNDAI、HONDA、BYD、BMW、VW、メルセデスベンツ、TOYOTA、プジョー、三菱、FIAT、ポルシェのEVオーナー120台以上が集合。これだけ多くのEVを一度に見ることができ、実際のオーナーの生の声が聴ける機会は貴重。EV購入を検討している人は参加無料のため、気軽に訪れることができる。

会期・時間は1月25日（日）10時00分から15時00分（雨天決行）。会場は海の森水上競技場 第二駐車場。参加費は前売り1000円/台、当日1200円/台（BEV及びPHEVのオーナー）。1台に何人乗っていても1枚でOK。EV/PHEV以外の来場者は登録なしで無料。当日現金授受は行わないため、事前にチケットを購入する必要がある。

主催はNEW YEAR EV MEET 2026実行委員会（一般社団法人電動車輌推進サポート協会<EVSA>、EVモール/EVごはん（株式会社141マーケティング））。

出展社はHyundai Mobility Japan、Kia PBVジャパン、ノキアンタイヤ、アイエーエナジー、全日本災害住宅レジリエンス協会、オートバックスセブン、HeartUpWorld、NOJ、プルテウスレンタカー、BOXIV、EVry、三洋貿易（EverBlue Drive）、ニチコン（パワームーバー）、1008（チバレザー）、141マーケティング（EVモール/EVごはん）など。キッチンカーとして「毎日が遠足~SHONAN Roast&Grill~」「ちゅら島宿87cafe 5456」「おやつ処まるさん」が出店する。