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「東北6県春旅フェア」、東北道・安達太良SAで3月20-21日開催…ご当地キャラ集結

東北6県のキャラクター大集合
  • 東北6県のキャラクター大集合
  • 普段は高速道路の本線上でしか会えない「i光太郎くんとi花子ちゃん」との記念撮影も
  • 東北自動車道 安達太良SA下り線（福島県本宮市）屋外イベントスペース

NEXCO東日本東北支社とネクスコ東日本エリアトラクト東北支店は、東北自動車道・安達太良サービスエリア下り線において、「ようこそ!東北6県春旅フェアin安達太良SA」を開催すると発表した。

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開催日時は3月20日と21日の各日10時から16時まで。場所は福島県本宮市の安達太良SA下り線屋外イベントスペースとなる。

本イベントは、高速道路を利用して東北地方を訪れる利用者に、東北の魅力をより深く知ってもらうことを目的に、東北6県の観光情報や名産品などを紹介する企画。東北地方への玄関口にあたり、東北最初のSAでもある安達太良SAから、利用者に楽しみながら東北の魅力に触れてもらう特別な企画を届ける。

イベント内容として、東北6県を代表するご当地キャラクター(ねぶたん、むすび丸、はながたベニちゃん、ももりんほか)とNEXCO東日本のキャラクターが会場に登場する。各日11時からと15時からご当地キャラクターによるグリーティングを実施し、キャラクターとのふれあいや記念撮影を楽しめる。なお雨天の場合は中止となる。

イベント当日の安達太良SA下り線ショッピングコーナーでの買い物レシート(税込2000円以上・合算可)を提示すると、アクアマリンふくしま入館券や東北の名産品などが当たる抽選会に参加できる。なお景品は無くなり次第終了となる。

普段は高速道路の本線上でしか会えない「i光太郎くんとi花子ちゃん」との記念撮影も楽しめる。また、フォトスポットなどで撮影した写真をSNS(XやInstagramなど)に投稿した人には、東北6県のご当地ドリンクをプレゼントする。こちらも無くなり次第終了で、1人1本限りとなる。

NEXCO東日本社員手づくりのオリジナル観光マップの配布も行う。NEXCO東日本社員がおすすめする観光スポットを掲載した、本イベント限定のオリジナル観光マップを配布する。あわせて、東北6県の観光パンフレットを自由に取得できる。こちらも無くなり次第終了となる。

イベントの実施可否については、3月18日16時頃にNEXCO東日本(東北)Xの公式アカウントにて知らせる予定だ。

《森脇稔》

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