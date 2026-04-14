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最新キャンピングカー14台、Carstayが展示へ…横浜フリューリングスフェスト2026

・Carstayが「ヨコハマフリューリングスフェスト2026」に出展する

・SAny.VANやEVキャンピングカーmoonnなど計14台を展示する

・デイキャンプは予約制で、バーベキュー利用者が車内滞在できる

Carstay、横浜赤レンガ倉庫でGW開催「ヨコハマフリューリングスフェスト2026」に出展
  • Carstay、横浜赤レンガ倉庫でGW開催「ヨコハマフリューリングスフェスト2026」に出展
  • 「ヨコハマフリューリングスフェスト2025」Carstay出展の様子
  • Carstay SAny.VAN
  • Carstay SAny.VAN
  • Carstay SAny.VAN
  • EVキャンピングカー、moonn.
  • EVキャンピングカー、moonn.

Carstay（カーステイ）は、4月24日から5月10日までのゴールデンウィーク期間中、横浜赤レンガ倉庫イベント広場・赤レンガパークで開催される「ヨコハマフリューリングスフェスト2026」（横浜市中区）に出展する。

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同社はキャンピングカー「SAny.VAN（サニーバン）」や、日本初のEVキャンピングカー「moonn（ムーン）.」など計14台を展示する。走行体験はできない。

会場では、バーベキューなどが楽しめる「デイキャンプ」エリアを設け、ステーキやスペアリブなどの料理を味わいながら、隣に展示されたキャンピングカー内で飲食できる。車内での滞在体験は、バーベキュー利用者のみが対象で、見学は予約不要とする。

イベントはドイツで親しまれる春の催しが元になっており、横浜版は2013年のゴールデンウィークに初開催された。昨年の開催期間中には約39万人が来場したという。

Carstayの展示エリアと「デイキャンプ」エリアは、みなとみらいの海と歴史的建造物である横浜赤レンガ倉庫を望む場所に設ける。

協賛展示エリアは「SAny.VAN」最新モデル1台。「デイキャンプ」エリアは、SAny.VAN各種モデル、日本初EVキャンピングカー「moonn. T-01」、Carstayのカーシェア登録車両など計10台を予定する。

《森脇稔》

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