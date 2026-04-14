ミネベアミツミのスマートLED照明「サリオ」、ポンキッキーズ展の未来エリアを演出

ミネベアミツミは、4月17日（金）から5月18日（月）まで渋谷パルコ4階のパルコ ミュージアム トーキョーで開催される「みんなのポンキッキーズ展 P-kies for Everyone」に、スマートLED照明「サリオ（SALIOT）」のスポットライトで技術協力する。

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本展の会場内アートディレクションを手がけるアーティストのyooolk（板倉俊介）氏が、「サリオ」の動くスポットライトが展示コンセプトと適合していると高く評価したことが、今回の技術協力につながった。会場内の「未来エリア」では、サリオ S3シリーズが8台使用され、「意思を持って動く」光を演出する。

会場内は過去・現在・未来の3つのエリアに分かれており、未来エリアの照明に「サリオ」スポットライトが採用された。yooolk氏が構成・演出を担当し、空間の中に時間の推移や光の変化を感じられる展示を展開する。

一般的な展示照明では、光は作品を安定して見せるために固定されることが多い。しかし本展示では「サリオ」を用いることで、光そのものを空間体験を構成する要素として取り入れている。未来エリアの明るさは一定ではなく、ゆるやかに変化し、動くスポットライトが作品を選ぶように照らす。光の向きや当たり方が緩やかに変化することで、展示空間は一つの見え方に留まらず、作品と空間の関係が繊細に移ろっていく。

本アート展は、ガチャピン・ムックやP-kies Family（ピーキーズファミリー）などフジテレビの幼児教育番組「ポンキッキーズ」シリーズから誕生した人気キャラクターと、渋谷・原宿エリアのアパレルブランドや飲食店、商業施設など50社・500種類以上の店舗・企業との大規模なコラボレーションの一環として開催される。主催はパルコ、企画制作はパルコおよび合同会社フジ・コンシューマ・プロダクツ。

会期は2026年4月17日（金）から5月18日（月）の11:00～21:00（最終日は18:00閉場、最終入場は閉場30分前）。入場料は500円で、小学生以下は無料（入場特典付き）。

サリオ（SALIOT）は「Smart Adjustable Light for the Internet Of Things」の略で、ミネベアミツミが展開するIoT照明器具シリーズ。スマートフォンやタブレットで照明器具の向き・明るさ・光色・配光角度を遠隔操作でき、美術館や博物館、ホテル、ショールームなど多くの施設に納入されている。