ZF、商用車向け統合診断プラットフォーム「ZFスキャン」を北米で発売

ZFアフターマーケットは、商用車向けの統合診断プラットフォーム「ZFスキャン」を北米市場で発売した。

ZFスキャンは、これまで別々だった「WABCOツールボックスプラス」や「ZFテストマン」などの複数の診断アプリケーションを、単一のユーザーフレンドリーなプラットフォームに統合したものだ。今後追加される新しい診断モジュールもすべて含まれる。

技術者はこのツール1つで、包括的な車両健全性スキャン、故障コードの読み取りと消去、パラメータ調整、該当する場合はECUフラッシュのサポートなどを実行できる。ブレーキ、トランスミッション、シャシー、先進運転支援技術など、幅広いZFシステムに対応している。

ZFスキャンは、日常業務を簡素化するように設計されており、使いやすいインターフェースにより研修時間を短縮し、技術者が診断から修理へ迅速に移行できるようサポートする。最新のOEセキュリティ基準とソフトウェア更新管理システム(SUMS)への準拠により、サイバーセーフティを確保するとともに、最新のシステムカバレッジと機能へのアクセスを提供し、初回修理成功率の向上と車両稼働時間の改善を支援する。

ZFアフターマーケットは、5つの尊敬されるブランドと7万点以上の部品番号を持ち、商用車アフターマーケットへの最大の単一ソースプロバイダーだ。同社のOE技術から構築された商用車アフターマーケット製品ポートフォリオは、業界で最も包括的な部品とデジタルソリューションの範囲を提供している。