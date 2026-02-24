ZF、トランスミッションオイル交換キットを拡充…電動車やハイブリッド車にも対応

ZFは、トランスミッションオイル交換キットのラインナップを欧州で拡充した。従来の内燃機関車に加え、電動車やハイブリッド車向けの製品も追加している。

【画像全2枚】

ZFは、トランスミッションオイルを単なる潤滑剤ではなく、冷却や汚染防止、制御指令の伝達など多くの役割を果たす「構成要素」と位置付けている。同社は「1つのトランスミッションに1つのオイル」という方針のもと、それぞれの用途に合わせたオイルを提供している。

ZFアフターマーケット部門は、すべてのタイプの自動変速機について定期的なオイル交換を推奨している。これにより、メーカーが定めた変速特性や快適な運転感覚を、高走行距離や高負荷の状況でも維持できるという。また、定期的なメンテナンスは、顧客にとって高額な故障のリスクを軽減する効果もある。

ZFアフターマーケットは、正確に計量されたオイルと必要な交換部品を含む、車種別のキットを提供している。すでに適切なオイルを在庫している整備工場向けには、交換部品のみを含むオイルなしバージョンも用意されている。さらに、同社は修理マニュアルを提供し、独立系整備工場をトランスミッションの専門家に育成するためのトレーニングコースも開催している。

オイル交換キットのラインナップは、広く使用されている8HPなどZF自社製トランスミッションだけでなく、他メーカーの製品も対象としている。ZFアフターマーケットのポートフォリオには、自動変速機、デュアルクラッチトランスミッション、CVTを搭載するすべての自動車メーカー向けのキットが含まれている。

ハイブリッド車のトランスミッションも定期的なメンテナンスが必要だ。電動モーターを統合したこれらのトランスミッションは、トランスミッションオイルに特別な要求を課す。ZFアフターマーケットは、ZFライフガードハイブリッドフルードでこれに対応している。

電気自動車のドライブシステムでもオイル交換が推奨される。これらの車両には従来のギアはないが、電動アクスルには減速ギアがあり、その部品は電動モーターの非常に速いトルク立ち上がりによって高い負荷を受ける。ZFは、さまざまな電気自動車の電動アクスル用オイル交換キットを供給している。

トランスミッションオイルの交換は、特に高温や高負荷の運転条件下、または車両の過去の使用状況が不明な場合に推奨される。いずれの場合も、メーカーの仕様を常に遵守する必要がある。これにより、車両全体の中で最も複雑で高品質な部品の1つであるトランスミッションの寿命が延び、交換が必要になった場合の高額な修理費用や長期のダウンタイムを回避できる。これは、ZFの「メンテナンス・修理・交換」戦略を反映している。この戦略は、可能な限り持続可能な車両使用と顧客の稼働時間の最大化を目指すサービスコンセプトに基づいている。