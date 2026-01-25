ホーム モーターサイクル 新型車 記事

スニーカー風ライディングシューズの新作「SCOYCO MT100」発売！ 史上最安の8980円で安全性と普段使いを両立

SCOYCO MT100
  • SCOYCO MT100
  • SCOYCO MT100
  • SCOYCO MT100
  • SCOYCO MT100
  • SCOYCO MT100
  • SCOYCO MT100
  • SCOYCO MT100
  • SCOYCO MT100

バイク用品ブランドSCOYCO（スコイコ）は、新型ライディングシューズ「MT100」を発売した。価格は8980円（税込）。

【画像】スニーカー風ライディングシューズの新作「SCOYCO MT100」

MT100は、SCOYCO史上最もリーズナブルな8980円の価格を実現したライディングシューズだ。スニーカーのようなカジュアルなデザインながら、ライディングシューズに求められる安全性能や操作性をしっかりと確保している。

一見すると普通のスニーカーのようなデザインで、ライディングパンツだけでなく、ジーンズやカーゴパンツなど普段着との相性も抜群。バイクを降りたあとも違和感なく街を歩けるため、通勤で履いてそのまま仕事に向かったり、街中でのショッピングや食事、観光にも使える。

カラーバリエーションは、レッド/ホワイト、グレー/ブラック、ブラック/ホワイトの3色を用意する。

SCOYCO MT100SCOYCO MT100

アッパー素材にはマイクロファイバーレザーを採用。防水ではないが、履き心地がソフトで、汚れや水濡れにも強く、レザーよりもお手入れが簡単だ。中にはメッシュ素材が使われており、シューズ内の蒸れを抑制する。クッション性に優れたインソールの採用により足の疲労を低減させる。

脱ぎ履きは、サイドジッパーやダイヤル式ではなく、ベーシックなシューレース式を採用することで、普段のスニーカーと同じ感覚で使える。また、シンプルなので軽量感があるのも特徴だ。

安全面では、転倒時にダメージを負うこともあるつま先とかかとに、インナープロテクターを内蔵。カジュアルなデザインを損なわず、足をしっかりと保護する構造となっている。

SCOYCO MT100SCOYCO MT100

また、ハイカットスタイルなので足首周辺をしっかり保護。シューレースをしっかり締めておくことで、転倒時のショックで脱げることも防ぐことができる。さらにかかと部には反射材を配置し、夜間走行時の被視認性を向上させる。

アウトソールにはプレート状のスチール製シャンクを内蔵。土踏まずのアーチを支えることで、ステップワーク時の荷重移動やペダル操作をスムーズ化させると共に、長時間のライディング時の疲労低減にも効果的だ。

左足シフトペダルが当たる部分には、ライディングシューズとしては欠かせないシフトガードを装備し、靴の擦り切れや汚れなど傷みをしっかり抑制。また、確実なシフト操作をサポートしスムーズな走りを実現する。

SCOYCO MT100SCOYCO MT100

アウトソールはライディングに適したフラット形状。ステップに引っかかりにくく、シフトチェンジやブレーキなどペダル操作もスムーズだ。

MT100は、ネイキッドからツアラー、アメリカン・クルーザー、スクーターまで、乗るバイクを選ばない。また、車体カラーとコーディネイトも楽しめる3カラーのラインナップなので、好みのスタイルを楽しめる。

カジュアルで普段履きできるデザインとライディングシューズとしての安全性、操作性と歩きやすさの両立の3要素をすべてかなえつつ、価格を8980円に抑えることに成功したSCOYCO「MT100」。はじめてのライディングシューズとしてはもちろん、二足目三足目としても最適だ。

サイズは25.5cm、26.0cm、27.0cm、27.5cm、28.0cmを展開。素材はマイクロファイバーレザー100%、ライナーはメッシュ100%、アウトソールはゴム100%。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アパレル・バイク用品

注目の記事【モーターサイクル】

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES