スニーカー風ライディングシューズの新作「SCOYCO MT100」発売！ 史上最安の8980円で安全性と普段使いを両立

バイク用品ブランドSCOYCO（スコイコ）は、新型ライディングシューズ「MT100」を発売した。価格は8980円（税込）。

【画像】スニーカー風ライディングシューズの新作「SCOYCO MT100」

MT100は、SCOYCO史上最もリーズナブルな8980円の価格を実現したライディングシューズだ。スニーカーのようなカジュアルなデザインながら、ライディングシューズに求められる安全性能や操作性をしっかりと確保している。

一見すると普通のスニーカーのようなデザインで、ライディングパンツだけでなく、ジーンズやカーゴパンツなど普段着との相性も抜群。バイクを降りたあとも違和感なく街を歩けるため、通勤で履いてそのまま仕事に向かったり、街中でのショッピングや食事、観光にも使える。

カラーバリエーションは、レッド/ホワイト、グレー/ブラック、ブラック/ホワイトの3色を用意する。

SCOYCO MT100

アッパー素材にはマイクロファイバーレザーを採用。防水ではないが、履き心地がソフトで、汚れや水濡れにも強く、レザーよりもお手入れが簡単だ。中にはメッシュ素材が使われており、シューズ内の蒸れを抑制する。クッション性に優れたインソールの採用により足の疲労を低減させる。

脱ぎ履きは、サイドジッパーやダイヤル式ではなく、ベーシックなシューレース式を採用することで、普段のスニーカーと同じ感覚で使える。また、シンプルなので軽量感があるのも特徴だ。

安全面では、転倒時にダメージを負うこともあるつま先とかかとに、インナープロテクターを内蔵。カジュアルなデザインを損なわず、足をしっかりと保護する構造となっている。

SCOYCO MT100

また、ハイカットスタイルなので足首周辺をしっかり保護。シューレースをしっかり締めておくことで、転倒時のショックで脱げることも防ぐことができる。さらにかかと部には反射材を配置し、夜間走行時の被視認性を向上させる。

アウトソールにはプレート状のスチール製シャンクを内蔵。土踏まずのアーチを支えることで、ステップワーク時の荷重移動やペダル操作をスムーズ化させると共に、長時間のライディング時の疲労低減にも効果的だ。

左足シフトペダルが当たる部分には、ライディングシューズとしては欠かせないシフトガードを装備し、靴の擦り切れや汚れなど傷みをしっかり抑制。また、確実なシフト操作をサポートしスムーズな走りを実現する。

SCOYCO MT100

アウトソールはライディングに適したフラット形状。ステップに引っかかりにくく、シフトチェンジやブレーキなどペダル操作もスムーズだ。

MT100は、ネイキッドからツアラー、アメリカン・クルーザー、スクーターまで、乗るバイクを選ばない。また、車体カラーとコーディネイトも楽しめる3カラーのラインナップなので、好みのスタイルを楽しめる。

カジュアルで普段履きできるデザインとライディングシューズとしての安全性、操作性と歩きやすさの両立の3要素をすべてかなえつつ、価格を8980円に抑えることに成功したSCOYCO「MT100」。はじめてのライディングシューズとしてはもちろん、二足目三足目としても最適だ。

サイズは25.5cm、26.0cm、27.0cm、27.5cm、28.0cmを展開。素材はマイクロファイバーレザー100%、ライナーはメッシュ100%、アウトソールはゴム100%。