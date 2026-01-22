ホンダ、GMとの燃料電池合弁生産を2026年内に終了…次世代システムは独自開発へ

ホンダは1月20日、ゼネラルモーターズ(GM)との米国合弁会社Fuel Cell System Manufacturing LLC(FCSM)で生産している燃料電池システムについて、2026年中に生産を終了することを決定したと発表した。今後は、ホンダ独自開発による次世代燃料電池システムの活用を進めていく。

【画像】燃料電池システムの生産を開始したホンダとGMの合弁工場（2025年10月）

FCSMは、先進の燃料電池システムを生産する自動車業界初の合弁会社として、2017年1月に米国ミシガン州ブラウンズタウンに設立された。耐久性・耐低温性に優れる高品質な燃料電池システムの開発に加え、先進生産技術の導入や部品調達先の共通化によるコストダウンなど、開発・生産・購買の各領域において両社の知見を持ち寄り、さまざまなシナジー効果を獲得してきた。

今回の協業により一定の成果を得た中で、FCSM の事業継続に関して両社で協議を重ねた結果、FCSMにおける燃料電池システムの生産を終了することに合意した。

ホンダは、2050年にホンダの関わる全ての製品と企業活動を通じて、カーボンニュートラルの実現を目指すとともに、製品だけでなく企業活動を含めたライフサイクルでの環境負荷ゼロの実現に向けて、「カーボンニュートラル」「クリーンエネルギー」「リソースサーキュレーション」の3つを柱に取り組んでいる。その中で水素を、電気とともに有望なエネルギーキャリアと位置づけ、30年以上にわたり水素技術や燃料電池の研究・開発に取り組んでいる。