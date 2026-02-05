ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

GM、エレクトリファイ・アメリカの充電網を専用アプリに統合…5000基以上のDC急速充電器がアクセス可能に

GMがエレクトリファイ・アメリカの充電網を専用アプリに統合し5000基以上のDC急速充電器がアクセス可能に
  • GMがエレクトリファイ・アメリカの充電網を専用アプリに統合し5000基以上のDC急速充電器がアクセス可能に

GMは、エレクトリファイ・アメリカの充電ネットワークを「myシボレー」「myGMC」「myCadillac」の各ブランド専用アプリに統合したと発表した。

これにより、GMのEVオーナーは全米5000基以上のDC急速充電器に簡単にアクセスできるようになる。

今回の統合により、ドライバーは充電ステーションの検索、充電器の空き状況確認、ルート計画、充電セッションの支払いまで、すべてを専用アプリ内で完結できる。最大350kWのハイパーファスト充電器も利用可能だ。

GMは、複数のアプリを使い分ける煩わしさを解消し、統一された充電体験を提供することを目指している。オーナーはアプリ内の「公共充電」ページから対応ネットワークを確認でき、全米各地での移動中に迅速かつ便利な充電が可能となる。

専用アプリを通じて、GMのEVドライバーは、リアルタイムの空き状況を含む近隣の充電ステーション検索、ルート計画と経路上の充電ポイント特定、充電セッション状況の監視、アプリ内での充電料金の直接決済などの機能が利用できる。

この統合は、拡大する公共充電インフラのエコシステムにドライバーを接続するというGMの広範な目標を支援するものだ。現在、GMのドライバーは全米とカナダで25万基以上の公共充電ステーションにアクセスできる。

GMがEVポートフォリオと充電エコシステムの規模を拡大し続ける中、GM Energyは協力とイノベーションを通じて、EVドライバーの進化するニーズをサポートすることに注力している。

エレクトリファイ・アメリカは、米国最大のオープンハイパーファスト充電ネットワークで、ゼロエミッション車両インフラとアクセスに20億ドル以上を投資している。現在、47州とコロンビア特別区でハイパーファストネットワークを運営し、高速道路とコミュニティ充電器の全国ネットワークを通じて、数百万人のアメリカ人が安心して充電できる環境を提供している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

GM

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES