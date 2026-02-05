GM、エレクトリファイ・アメリカの充電網を専用アプリに統合…5000基以上のDC急速充電器がアクセス可能に

GMは、エレクトリファイ・アメリカの充電ネットワークを「myシボレー」「myGMC」「myCadillac」の各ブランド専用アプリに統合したと発表した。

これにより、GMのEVオーナーは全米5000基以上のDC急速充電器に簡単にアクセスできるようになる。

今回の統合により、ドライバーは充電ステーションの検索、充電器の空き状況確認、ルート計画、充電セッションの支払いまで、すべてを専用アプリ内で完結できる。最大350kWのハイパーファスト充電器も利用可能だ。

GMは、複数のアプリを使い分ける煩わしさを解消し、統一された充電体験を提供することを目指している。オーナーはアプリ内の「公共充電」ページから対応ネットワークを確認でき、全米各地での移動中に迅速かつ便利な充電が可能となる。

専用アプリを通じて、GMのEVドライバーは、リアルタイムの空き状況を含む近隣の充電ステーション検索、ルート計画と経路上の充電ポイント特定、充電セッション状況の監視、アプリ内での充電料金の直接決済などの機能が利用できる。

この統合は、拡大する公共充電インフラのエコシステムにドライバーを接続するというGMの広範な目標を支援するものだ。現在、GMのドライバーは全米とカナダで25万基以上の公共充電ステーションにアクセスできる。

GMがEVポートフォリオと充電エコシステムの規模を拡大し続ける中、GM Energyは協力とイノベーションを通じて、EVドライバーの進化するニーズをサポートすることに注力している。

エレクトリファイ・アメリカは、米国最大のオープンハイパーファスト充電ネットワークで、ゼロエミッション車両インフラとアクセスに20億ドル以上を投資している。現在、47州とコロンビア特別区でハイパーファストネットワークを運営し、高速道路とコミュニティ充電器の全国ネットワークを通じて、数百万人のアメリカ人が安心して充電できる環境を提供している。