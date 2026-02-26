ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

GM、米国で「V2H」強化…停電時にEVが家庭に電力供給

GMのEVによるV2H
  • GMのEVによるV2H

ゼネラルモーターズ(GM)は、米国市場において、EVのバッテリーに蓄えた電力を家庭用の電源として相互にやり取りする「V2H」を強化すると発表した。

GMは、EVを単なる移動手段以上のものにしようとしている。2025年に米国でEV販売台数上位2社の1つとなった同社は、停電時に家庭へ電力を供給できる技術を搭載した車両を24万6000台以上販売した。

GM Energyを通じて、これらのビークル・トゥ・ホーム(V2H)対応のGM製EVは、利用可能なホームエネルギー管理システムと組み合わせることで、車と家が連携して動作する。電力網がダウンした際、V2H対応のGM製EVが不足分を補うことができる。

GM Energyは、ホームエネルギー管理システムとパワーバンク家庭用バッテリーのリースプログラムを検討することで、この強力な技術をより利用しやすくしようとしている。初期費用を支払う代わりに、このソリューションは住宅所有者に車両リースと同様の月額払いのオプションを提供することを目指している。これは参入障壁を下げ、人々の予算計画に適合する実用的な動き。詳細はローンチに近づいた時点で共有される予定だ。

住宅所有者のエネルギーニーズはそれぞれ異なる。オーナーの中には、メキシコ湾岸のハリケーンや西海岸の山火事の際に電力を維持した人もいる。また、夜間に充電し、ピーク時に蓄えたエネルギーを使用することで電気料金を下げている人もいる。テキサス州では、GMがリライアント・エナジーと提携した「フリー・チャージ・ナイツ」プログラムがこれをさらに容易にしている。

その他の電力会社も、PG&Eのビークル・トゥ・エブリシング(V2X)パイロットプログラムのような取り組みに参加している。これによりEVは家庭、電力網、または他のデバイスに電力を送ることができ、対象となるGM Energy製品の適格申請者に最大4500ドルのインセンティブを提供する。ガス発電機とは異なり、騒音がなく年間メンテナンスも不要だ。

GM Energyはビークル・トゥ・グリッド機能について肯定的な社内テストを実施しており、現在は地域の電力会社との認証作業を進めている。車と家、そして電力網が実際に連携して動作する未来に近づいている。

《森脇稔》

