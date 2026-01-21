ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

スズキ『ジムニー』カスタム最新作「CODE25」発表、JA11モチーフのクラシカルグリル採用…BEYOND JAPAN

スズキ『ジムニー』をカスタマイズした「CODE25」
  • スズキ『ジムニー』をカスタマイズした「CODE25」
  • スズキ『ジムニー』をカスタマイズした「CODE25」
  • スズキ『ジムニー』をカスタマイズした「CODE25」
  • スズキ『ジムニー』をカスタマイズした「CODE25」
  • スズキ『ジムニー』をカスタマイズした「CODE25」

ラスターは1月21日、BEYOND JAPAN（ビヨンドジャパン）ブランドの最新デモカーで、スズキ『ジムニー』がベースの「CODE25」を発表した。

【画像全5枚】

50年以上にわたり進化を続け、世界中で愛されてきたグローバルモデル「ジムニー」。その変わらぬ存在感と歴史の重みは、時代を超えて多くのファンを魅了し続けている。

ビヨンドジャパンでは、こうしたジムニーの伝統に敬意を払いながら、「レトロジャパニーズ」をコンセプトに掲げ、ジムニー用パーツの開発を行ってきた。今回公開した新デモカーは、その思想を体現した一台だ。

エクステリアには、パイプ形状のフロント&リアバンパーを採用。加えて、JA11の1型をモチーフとした「クラシカルグリル」を組み合わせることで、最小限の手数ながらも強いノスタルジーを感じさせるフロントビューを実現した。

フロントバンパーには、JA11純正のスモール&ウインカーランプを装着。角型ランプは現行ジムニーのボディラインとも違和感なく調和し、アンバー色のレンズが鏡面仕上げのバンパーに映えることで、クラシカルな表情をより一層引き立てる。

クラシカルグリルは、枠に厚みを持たせた造形など、JA11 1型の特徴を忠実に再現。さらに、現行車では使用されていないレトロな書体の「SUZUKI」エンブレムを装着できる専用の土台を設けるなど、細部にまでこだわりを詰め込んだ。

高い信頼性を誇る現行ジムニーの性能を享受しながら、往年の名車を思わせるノスタルジックな雰囲気を追求している。

CODE25に使用しているパーツは、ビヨンドジャパンの公式ウェブサイトおよびショールームで公開中。詳細なカスタム情報や関連パーツの購入方法については公式サイトで確認できる。

ビヨンドジャパン ショールームは千葉県富津市青木1-5-1 イオンモール富津 1階。ラスターの所在地は埼玉県越谷市大房921-1だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ ジムニー

スズキ

アフターマーケット

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES