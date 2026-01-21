ベトナムEVビンファスト、「VFコネクト」発表…AI音声アシスタントや遠隔車両管理が可能に

ベトナムの電気自動車メーカーのビンファストは、スマートソフトウェアサービスパッケージ「VFコネクト」を発表した。『VF6』以上のEVに用意され、高度なカスタマイズと個別化機能を備える。

VFコネクトでは、生成AI技術を統合した音声アシスタント「ビンファスト3.0」が初めて搭載される。このアシスタントは単なる音声操作ツールを超え、自然な会話が可能で文脈を理解し、ユーザーの習慣に合わせて深くパーソナライズできる。親しい人の声を使用することもでき、仕事のサポートや旅行スケジュールの提案、複雑な情報検索など、ドライブ中に興味深い体験を提供する。

遠隔車両管理機能とセキュリティ警告機能も全プランに含まれる。車両の状態確認、遠隔充電、エアコンの事前起動が可能で、スマートフォンやスマートウォッチで不正侵入を即座に検知・警告する。これらの機能は現在一部顧客に無料試用されているが、2026年4月1日から有料プラン加入者限定となる。

サービスは基本プランと3つの有料プランで構成される。基本プランは必須機能を生涯無料で提供。有料プランのProは年間79万9000ドン、5年間299万9000ドン、10年間399万9000ドン。Premiumは年間129万9000ドンまたは5年間499万9000ドンで、Vietmap Live Proによるスマートナビゲーション、VFコネクトストアでのSpotifyやYouTubeなどのエンターテインメントアプリ、カスタマイズ可能なウィジェット、リラックスモードなどが追加される。

Primeプランは年間159万9000ドンで、Premium機能に加えて1日1GBのモバイルデータを提供し、車内のスマート機能を中断なく使用でき、他のデバイスへのWi-Fiホットスポット機能も利用できる。

VFコネクトはVF6、『VF7』、『VF8』、『VF9』の各車種に対応し、それぞれ特定のソフトウェアバージョン以降で利用可能となる。最小ベースラインバージョンに未更新の車両は、サービス工場でアップデートが必要だが、それ以降はFOTAプロトコルによる遠隔自動更新が可能となる。

詳細情報は公式ウェブサイト、カスタマーサービスホットライン1900 23 23 89、または最寄りのビンファスト販売店・サービス工場で確認できる。