ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ベトナムEVビンファスト、「VFコネクト」発表…AI音声アシスタントや遠隔車両管理が可能に

ビンファストの「VFコネクト」
  • ビンファストの「VFコネクト」

ベトナムの電気自動車メーカーのビンファストは、スマートソフトウェアサービスパッケージ「VFコネクト」を発表した。『VF6』以上のEVに用意され、高度なカスタマイズと個別化機能を備える。

VFコネクトでは、生成AI技術を統合した音声アシスタント「ビンファスト3.0」が初めて搭載される。このアシスタントは単なる音声操作ツールを超え、自然な会話が可能で文脈を理解し、ユーザーの習慣に合わせて深くパーソナライズできる。親しい人の声を使用することもでき、仕事のサポートや旅行スケジュールの提案、複雑な情報検索など、ドライブ中に興味深い体験を提供する。

遠隔車両管理機能とセキュリティ警告機能も全プランに含まれる。車両の状態確認、遠隔充電、エアコンの事前起動が可能で、スマートフォンやスマートウォッチで不正侵入を即座に検知・警告する。これらの機能は現在一部顧客に無料試用されているが、2026年4月1日から有料プラン加入者限定となる。

サービスは基本プランと3つの有料プランで構成される。基本プランは必須機能を生涯無料で提供。有料プランのProは年間79万9000ドン、5年間299万9000ドン、10年間399万9000ドン。Premiumは年間129万9000ドンまたは5年間499万9000ドンで、Vietmap Live Proによるスマートナビゲーション、VFコネクトストアでのSpotifyやYouTubeなどのエンターテインメントアプリ、カスタマイズ可能なウィジェット、リラックスモードなどが追加される。

Primeプランは年間159万9000ドンで、Premium機能に加えて1日1GBのモバイルデータを提供し、車内のスマート機能を中断なく使用でき、他のデバイスへのWi-Fiホットスポット機能も利用できる。

VFコネクトはVF6、『VF7』、『VF8』、『VF9』の各車種に対応し、それぞれ特定のソフトウェアバージョン以降で利用可能となる。最小ベースラインバージョンに未更新の車両は、サービス工場でアップデートが必要だが、それ以降はFOTAプロトコルによる遠隔自動更新が可能となる。

詳細情報は公式ウェブサイト、カスタマーサービスホットライン1900 23 23 89、または最寄りのビンファスト販売店・サービス工場で確認できる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ビンファスト

電気自動車 EV、PHEV、BEV

人工知能（AI）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES