ビンファスト、コンゴの首都キンシャサでグリーン交通推進…電気タクシー供給で合意

ビンファストがコンゴ民主共和国のエクスポージャー社と、首都キンシャサにおけるグリーンタクシーサービス向けEV供給に関する覚書を締結
ベトナムのEVメーカーのビンファストは、コンゴ民主共和国のエクスポージャー社と、首都キンシャサにおけるグリーンタクシーサービス向けEV供給に関する覚書を締結したと発表した。

この合意は、ビンファストの国際展開戦略における重要な節目であり、コンゴ民主共和国の首都におけるグリーン交通への移行を促進する大きな一歩となる。

覚書に基づき、両社はキンシャサで電気タクシーサービスを運営するため、ビンファストの電気自動車の第1弾供給に向けた計画を協議・調整する。この第1弾には、商用向けの「リモグリーン」と「ヘリオグリーン」モデルが含まれる。全電動タクシーモデルの初期基盤として、コンゴの都市旅客輸送におけるゼロエミッション交通習慣の形成に貢献することが期待されている。

同時に、エクスポージャー社はコンゴ市場におけるビンファスト車両の販売代理店となる意向を表明しており、現地の状況に適した事業計画を共同で検討する。両社は誠実な協力を継続することを約束し、将来のより深い協力関係の基盤を築く。

ビンファストとエクスポージャー社の覚書は、2025年にビングループとキンシャサ市が確立した戦略的協力枠組みの実施を開始するものだ。当時、両者は市と住民の交通ニーズに応えるため、電気バス、自動車、スクーターを含むビンファストの電動モビリティソリューションの調達と展開を検討・促進することで合意していた。

これに先立ち、キンシャサ市当局とビングループは、約6300ヘクタールをカバーする河畔の大規模都市プロジェクトの検討・開発に関する覚書も締結している。住宅、別荘、病院、学校、ショッピングセンター、ホテル、娯楽施設を備えたこのプロジェクトは、新たな観光地となり、キンシャサの将来の発展の象徴となることが期待されている。

これらのパートナーシップは、持続可能な都市開発とグリーン移行に関するコンゴ民主共和国の長期ビジョンと一致しており、特に急速に都市化が進むキンシャサのような都市では、クリーンでスマート、かつ効率的なモビリティへの需要が高まっている。この取り組みは、同国の再生可能エネルギーの潜在力と低排出成長へのコミットメントを基盤とし、統合されたグリーンインフラと電動モビリティエコシステムの開発というキンシャサの野心を支援するものだ。

ビンファストは、ベトナム最大の民間複合企業ビングループ傘下の電気自動車メーカーで、世界のスマート電気自動車革命の動きを推進するビジョンを掲げている。過去数年間、同社はインド、フィリピン、インドネシア、中東などの新興有望市場に積極的に進出する一方、欧州と北米の主要市場での存在感を強化し続けている。2025年の戦略的な動きは、2026年のさらなる飛躍に向けた強力な推進力と確固たる足場を提供すると期待されている。

