純正が優秀でもシートは別！ 体型と姿勢に合わせるだけで満足度が上がる理由～カスタムHOW TO～

さまざまなチューニングやカスタムがあるが、その中でも変化が体感しやすくオススメなのが実はシートの交換。バケットシートに限らずシートをカラダに合ったものへ交換すると運転しやすく疲れにくくもなりインテリアチューンとしての効果も大きい。

純正部品は自動車メーカーが膨大なコストを掛けて開発しているので、それがベストという考え方もある。多くの車種で、サスペンションは、たしかにサーキットでのスポーツ走行には不向きかもしれないが、街乗りや高速道路、フル乗車での走行まで含めた総合力を考えれば、純正品は相当なレベルにある。

しかし、あえて異を唱えたいのはシートである。シートもあらゆるシチュエーションやさまざまな体型を想定して作られている。平均点は間違いなく高いがあなたのカラダに必ずフィットしているとは限らない。背の高い人や低い人、骨格の大きな人や小さな人、背もたれを立てて乗りたい人や寝かせたい人など運転姿勢にまつわる部分は極めて幅が広い。ならば自分に合ったシートへ交換すればもっと快適に運転ができる。

交換用シートは大きく分けると3種類。リクライニングシートは純正シートのような形状で快適性を重視したもの。腰痛対策品やある程度サイドサポートがあるものなどタイプも幅広い。次にフルバケットシート。こちらはサーキット走行やレースなどで使われるリクライニングができないシートで、カラダを包み込む形状により強い横Gでも姿勢を支えてくれる。もうひとつがセミバケットシート。カラダをホールドする形状を持ちながら腰の部分で分割されていてリクライニングが可能なモデルで、それぞれに明確な特徴がある。

1：リクライニングシート

純正シートと同じような形状のシート。そのなかでもモデルによって大柄なカラダにマッチするものもあればその逆もある。上質なクッションが使われていて純正よりも座り心地や乗り心地が良いことが多い。

BRIDEではZAOUなどハイエースやトラック用モデルもある。こういった車種では純正シートからアフターパーツのシートに変えると座面が高くなってしまう傾向があるが、それを抑えるデザインでシート高を純正同等か低くすることもできる。こうした特徴を持つシートが各メーカーから多数発売されている。

2：フルバケットシート

サーキット走行などで使われるリクライニングなしのシート。卵を割ったようなシェルでカラダを包み込むことで激しい走りでもカラダがブレず的確な操作ができる。極狭なシートにカラダを詰め込むイメージを持たれがちだが、そうとも限らない。タイトなモデルもある一方で意外とゆったりとした幅で作られていることも多く、XLサイズをラインアップしているメーカーもある。

レースでは一度座ったら数時間そのままということもあり快適性も重視して作られている。腰痛持ちの人も変な姿勢で座れないため、むしろフルバケットシートの方が腰に優しいと感じる人も少なくない。同一メーカー内でも背もたれが起きているタイプ、寝ているタイプ、サイドサポートが低いものや高いもの、FRPシェルで柔らかめなもの、カーボンシェルで硬めなものなど種類はさまざま。カラダと好みにマッチするものを選んでもらいたい。

3：セミバケットシート

リクライニングシートよりホールド性がありフルバケットシートと違ってリクライニングも可能なもの。快適性も高く走るステージに合わせて背もたれ角度を調整できるので人気が高い。ストリートユース向けのものもあれば、BRIDEのGIASシリーズのようにフルバケットシート並みのホールド性を持つモデルまである。

ホールド性は高いが腰を支える部分が分割されていてリクライニングできる構造上、サーキットでの腰の固定力はフルバケットシートに劣る。本格的にサーキット走行をするなら6点式のレーシングハーネスと組み合わせてカラダをしっかり固定するのがオススメ。