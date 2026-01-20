ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

リテルヒューズ、EV向け車載電流センサーと高電圧ヒューズ展示へ…オートモーティブワールド2026

リテルヒューズの日本法人Littelfuseジャパン合同会社は、1月21日から23日まで東京ビッグサイトで開催されるオートモーティブワールド2026に出展すると発表した。

同社は技術革新が加速する自動車業界において、設計者が直面する多様な課題に対し最適なガイダンスを提供することに注力している。今回の展示会では、個々のニーズに応じた最適なソリューションを見出せるよう支援することに重点を置く。

EV向け車載対応電流センサーは、バッテリーマネジメント、モーター制御、パイロヒューズ安全システムにおいて高精度な電流測定を提供する。オープンループ方式のホール効果技術を採用し、コンパクトなバスバー実装型フォームファクターにより高い信頼性を実現している。

出力構成はアナログ電圧に加えCANやLINなどのデジタル通信にも対応しており、既存のEVアーキテクチャへの柔軟な統合を可能にする。

製品ラインアップとして、バッテリーマネジメントシステム用センサーは±1500Aまで測定可能で、高精度な電流測定データのアナログ出力またはCAN出力に対応。モーター制御用センサーはコンパクトで低ノイズ、レシオメトリックアナログ出力対応で、±1500A(CH1P01xMは±900A)まで測定できる。パイロヒューズ・トリガーモジュールはインテリジェントで高速応答の設計により、従来アーキテクチャの3倍以上高速な数マイクロ秒以内に直接パイロヒューズを作動させる。

自動車向け高電圧ヒューズは、EVやハイブリッド車における回路、バッテリー、バッテリー充電器を保護する。リテルヒューズはEV充電ステーションを含む幅広い用途に対応するため、さまざまな構成の過電流保護デバイスを提供している。

同社の高電圧車載ヒューズにはすべて、時間遅延特性の信頼性を確保するディフュージョンピル技術を採用。最新の38EVシリーズヒューズは、高電圧かつ大電流を扱う車載システムの回路保護向けに設計されている。本シリーズでは動作電圧を引き上げ、新世代の乗用電気自動車に求められるシステム電圧への対応を強化している。

これらの製品に加え、バッテリー管理システム、バッテリーモジュール、オンボードバッテリー充電器、トラクションモーターインバーター、DC/DCコンバーター、バッテリー分配ユニット、熱管理システム、モーターおよびバルブ制御など、その他の主要な自動車関連ソリューションについても紹介する。

展示会は東京ビッグサイト西ホールW9-74ブースで、10時から17時まで開催される。

《森脇稔》

