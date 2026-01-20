日立産業制御ソリューションズ、AUTOSAR・モデルベース開発ソリューション出展へ…オートモーティブワールド2026

日立産業制御ソリューションズは、1月21日から23日まで東京ビッグサイトで開催されるオートモーティブ ワールド2026に出展すると発表した。

同社は、AUTOSARソリューション、モデルベース開発支援ソリューション、SE/MBSE適用実践サービス&Safety&Securityソリューション、高度自動運転開発ソリューション、自動運転シミュレーション×映像解析、自動運転シミュレーションの6つの製品・サービスを展示する。

同社のAUTOSARソリューションは、AUTOSAR開発のスペシャリストが構想設計をはじめ、要求分析から製品開発・評価まで、顧客に適したソリューション・サービスを提供する。Classic PlatformからAdaptive Platformまで、ECUソフトウェアの導入・評価・開発を一貫して支援する。

AUTOSARの知識や開発経験が不足している現場に対しては、課題を共有し、最適なプロセスの導入と継続的な開発効率化をサポート。Vector社認定資格「CEP(Certified Embedded Professional)」や「Certified PREEvision Configurator」を保有するスペシャリストが、現場に寄り添いながら技術支援を提供する。

さらに、AUTOSARシステム設計ソリューションとして、国内初となる「PREEvision」をはじめとするVectorツールチェーンを活用したARXML作成支援サービスを展開している。SDV(Software Defined Vehicle)時代に求められるE/Eアーキテクチャ設計の標準化と仕様の共有を支援し、設計の一貫性と開発効率の向上に貢献する。

また、同社は2012年から継続して、自動車OEMや産業機械向けに、モデルベース開発支援ソリューションを提供している。現在まで、エンジン制御、HEV、変速機、ADAS、ステアリングなど各種制御機器の開発経験がある。制御設計から評価、解析まで、モデルベース開発をトータルに支援するだけでなく、顧客の環境に合わせて、デジタルツインやCI/CDによる開発環境構築や検証環境構築を支援し、自動化、効率化を図る。

同社では、インバーター・モーター開発におけるモデルベース開発のエキスパートエンジニアの育成と継続的な強化として、開発事例や経験をナレッジデータベース化し、エンジニア間で共有、ツールベンダーとのパートナーシップを生かした最新情報の共有を行っている。顧客の製品開発に応じて、部分的または総合的支援によるデジタルツイン構築のコンサルから、エンジニアリングまでを「MATLAB/Simulinkを駆使してシミュレーターを構築できるエンジニア」と「インバーター・モーターの物理システムを理解しているエキスパート」が経験を生かし、顧客に寄り添い、状況に応じたデジタルツイン環境の構築を支援する。