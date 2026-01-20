ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ゼンリンデータコム、自動運転向け地図データ分析ツール展示へ…オートモーティブワールド2026

ゼンリンデータコムの自動運転向け高精度地図ソリューションのイメージ
  • ゼンリンデータコムの自動運転向け高精度地図ソリューションのイメージ

ゼンリンデータコムは、1月21日から23日まで東京ビッグサイトで開催されるオートモーティブワールド2026に出展すると発表した。

近年、ADASおよび自動運転の社会実装に向けて、ODD(運行設計領域)の適切な設定と、現実に即した高精度なシミュレーションの重要性が高まっている。同社ブースでは、長年培ってきた地図データ活用や各種データ連携の知見を活かし、AD/ADASの社会実装に向けた開発を効率化するソリューションを紹介する。

主な展示内容は、地図データクロス分析ツール、3D高精度地図、3D地図データ、人流データ/プローブデータなど。

地図データクロス分析ツールは、地図データと事故データを掛け合わせ、特異条件を持つ道路やエリアを日本全国規模で可視化・検索できる分析ツール。シミュレーター連携用のデータ抽出も可能で、シミュレーション環境構築の効率化をサポートする。生成AIを活用した自然言語検索も可能だ。

3D高精度地図(HD-MAP/XD-MAP)は、レーン単位の道路形状、勾配、交差点構造、標識・信号までを三次元で再現し、現実世界をより精緻に再現した道路モデル構築を支援する。

3D地図データは、建物の形状や質感、道路の交通標識や路面ペイントなど、道路周辺の地物を再現している。

人流データ/プローブデータでは、1日約3億点のビッグデータを持つ「混雑統計」を活用することで人や車の交通流再現が可能となる。

開催日時は1月21日(水)から1月23日(金)まで、10時から17時。開催会場は東京ビッグサイト西展示棟1階、小間位置はW26-10だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ゼンリンデータコム

オートモーティブワールド

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES