ゼンリンデータコム、自動運転向け地図データ分析ツール展示へ…オートモーティブワールド2026

ゼンリンデータコムは、1月21日から23日まで東京ビッグサイトで開催されるオートモーティブワールド2026に出展すると発表した。

近年、ADASおよび自動運転の社会実装に向けて、ODD(運行設計領域)の適切な設定と、現実に即した高精度なシミュレーションの重要性が高まっている。同社ブースでは、長年培ってきた地図データ活用や各種データ連携の知見を活かし、AD/ADASの社会実装に向けた開発を効率化するソリューションを紹介する。

主な展示内容は、地図データクロス分析ツール、3D高精度地図、3D地図データ、人流データ/プローブデータなど。

地図データクロス分析ツールは、地図データと事故データを掛け合わせ、特異条件を持つ道路やエリアを日本全国規模で可視化・検索できる分析ツール。シミュレーター連携用のデータ抽出も可能で、シミュレーション環境構築の効率化をサポートする。生成AIを活用した自然言語検索も可能だ。

3D高精度地図(HD-MAP/XD-MAP)は、レーン単位の道路形状、勾配、交差点構造、標識・信号までを三次元で再現し、現実世界をより精緻に再現した道路モデル構築を支援する。

3D地図データは、建物の形状や質感、道路の交通標識や路面ペイントなど、道路周辺の地物を再現している。

人流データ/プローブデータでは、1日約3億点のビッグデータを持つ「混雑統計」を活用することで人や車の交通流再現が可能となる。

開催日時は1月21日(水)から1月23日(金)まで、10時から17時。開催会場は東京ビッグサイト西展示棟1階、小間位置はW26-10だ。