ゼンリン、配達アプリに置き配記録機能を追加…写真撮影・登録が可能に

ゼンリンデータコムは、配達・配送ドライバーの業務をサポートする「GODOOR配達アプリ」に、2月25日より置き配記録機能を追加したと発表した。

【画像全2枚】

「GODOOR配達アプリ」は、ゼンリン住宅地図を活用し、日々の配達業務の効率化をサポートするアプリだ。今回新たに追加した「置き配記録機能」により、荷物の置き配時の写真撮影および登録が可能となった。

新機能では、従来の配達完了の操作から置き配写真の撮影および登録ができる。撮影した写真は、荷物を削除しない限り、荷物詳細画面からいつでも閲覧可能だ。法人契約の顧客は、ドライバーがアプリ上で撮影した置き配写真を、法人向けバックオフィス「GODOOR DEPOT」の管理画面からも確認できる。

「GODOOR DEPOT」は、現場で配達を行うドライバーと事務所・管理者側をつなぎ、配達業務全体を一元的に管理・可視化できるシステムだ。

GODOOR配達アプリの特長として、ゼンリン住宅地図を活用し、建物名や表札、入口などの詳細情報を確認でき、配達先を迅速かつ正確に把握できる。配達荷物は、住所・郵便番号の入力や伝票撮影により簡単に登録可能で、配達完了・不在・再配達などのステータスを地図上で一元管理できる。

ナビゲーション機能と連携し、効率的な配送ルート案内を行う。荷物情報には、表札情報や住居ごとのメモを記録でき、次回以降の配達業務に活用できる。

利用方法はGoogle PlayまたはApp Storeからダウンロード。価格はダウンロード無料で、Google PlayまたはApp Store決済が月額1800円、WEB決済が月額1300円、年額1万3000円となっている。法人契約を希望する場合は問い合わせが必要だ。