電動モーター評価システム「EMoTS」、テクニカルサポートが披露へ…オートモーティブワールド2026

テクニカルサポートは、1月21日から23日まで東京ビッグサイトで開催されるオートモーティブワールド2026に出展すると発表した。

オートモーティブワールドは、カーボンニュートラル、電子化・電動化、自動運転、コネクティッド・カー、軽量化など、自動車の先端テーマに関する最新技術が一堂に出展される展示会。世界中の自動車メーカーや自動車部品メーカーとサプライヤーとの技術相談・商談の場として、年々規模を拡大している。

同社は今回、EV(電気自動車)やHV(ハイブリッド車)に欠かせない電動モーターの評価システムを提供する。また、モーターの受託試験も受け付ける。航空宇宙分野でも活用できる「電動アクチュエータ」の開発・製造・販売も行っている。

テクニカルサポートは、研究開発から製造・検査までの各プロセスに対して最適な設備・システムを提供できる総合メーカー。30年余りにわたりメカトロを中心とした幅広い分野で、機械設計・電子設計・電気設計から部品加工、組付け、電装まで、全て自社一貫で行ってきた。

これらの経験と実績を活かし、研究開発、製造・品質保証工程における装置・設備の設計・開発・製作から評価・解析、評価結果に対する改善提案まで、プロセス単位またはトータルに顧客の研究開発や製造のサポートを行う。

自社開発した試験機「EMoTS」により、電気自動車やハイブリッドカーのモーターの受託試験も引き受ける。主な製品として「EMoTS-01」「EMoTS-02」があり、モーターの試験・評価サービス(高速/低速)を提供している。