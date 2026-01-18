機材を変えれば世界が変わる！ 超高級品が存在するのはなぜ？［カー用音響機材・チョイスの極意…スピーカー編］

愛車の音響機材のアップグレードに興味を抱くドライバー諸氏に向けて、機材選びの勘どころをガイドしている当連載。まずは「スピーカー」の選び方を説明している。今回は、スピーカーには超高級品も有り得ているその理由を、じっくりと説明していく。

◆ローテクな工業製品は、かけたコストと性能とが比例しやすい!?

ところでカー用の市販スピーカーの最エントリークラスの製品の価格は、「セパレート2ウェイ」タイプで1万5000円程度だ。その一方で超高級品ともなると、同じくセパレート2ウェイで100万円を超えてくる。

さて、ここまでの価格差が開くのはなぜなのかというと、答はズバリ「コストをかければかけるほど性能が上がるから」だ。なのでとことん性能にこだわろうとすると、超高額な製品ができ上がる。

もう少し踏み込んで説明しよう。スピーカーはその仕組みが発明されてから100年以上が経っている。つまり至ってローテクな工業製品だ。そういったものは得てして、物量を注げば注ぐほど性能も上がっていきがちだ。

スピーカーでは例えば、磁気回路の性能が上がるほど音楽信号をロスなく音に変えられるようになるわけだが、そのためには希少で高級な磁石がたっぷりと使われたり、組み上げに手間をかけてより高精度に仕上げられたりする。

ハイエンドスピーカーを装着したオーディオカーの一例（製作ショップ：AVカンサイ＜大阪府＞）。

◆振動板では理想的な特性を持つ素材を探すと、ダイヤモンドに行き着く!?

振動板もしかりだ。ちなみに振動板素材には、軽さと硬さと固有の響きの少なさという相反する特長が求められる。しかし平凡な素材は普通、軽くなればもろくなり、硬くなれば重くなる。

なので振動板としての理想的な特性を持つ素材を探すと、希少部材に行き着く。その分かりやすい例がダイヤモンドだ。ここまで素材に贅を尽くせば性能は上がり、そして価格も上がる。

ところで高級品になればなるほど、取り付け作業も手厚く行った方が良い。そうすることでスピーカーとしての完成度が上がる。逆にそうしないと性能を引き出しきれず、宝の持ち腐れともなりかねない。なのでハイグレードなスピーカーを導入する場合には、トータルのコストも上がっていく。このことは頭の片隅に置いておきたい。

◆超高級品はそもそも簡単には付かない場合が多い。しかし手をかけて取り付ければ…

なお、性能重視で作られている超高級品は、そもそも取り付け性が良くない場合が多い。磁気回路は大きくなりがちでフレームも屈強に作られるので同様に大ぶりになっていくからだ。振動板自体の口径はエントリーグレードのモデルと同様でも、筐体が大きくなり奥行き寸法も伸びていくので、ドアの内張りパネル内にすんなりと収まりきれなくなりがちだ。

それもあり、筐体をドア内部の鉄板から大きく立ち上げる加工が必要となり、そしてドアパネルをカットしてそこから振動板が見えるようないわゆる「アウター化」が施されることも多くなる。

また性能が上がる分パワーも上がるので、振動板の裏側から放たれる音エネルギーも大きくなる。ゆえに、「デッドニング」もより手厚く行う必要性が生じる。このように高級なスピーカーほど、そもそも手をかけて取り付けなければならなくなる理由が増えていく。

しかし超高級品をコストをかけて取り付ければ、それだからこその美麗なサウンドを楽しめる。興味があれば、いつかは高級モデルを使ってみよう。

今回は以上だ。次回は「セパレート3ウェイ」という選択肢について説明していく。乞うご期待。