「DSP」には“タイプ違い”がある！ それぞれの利点と不利点を一発解説［DSPって何？］

カーオーディオシステムの性能を上げようと思ったら、「DSP」の使用はマストだ。当連載ではそれがなぜなのか、そしてこの使い方や選び方までを解説していこうとしている。今回は、これにはタイプ違いがあることを説明していく。

【画像全4枚】

◆タイプ違いは3つ。「メインユニット内蔵型」と、「外付けタイプ」が2つ！

さて、これまでの記事にて説明してきたとおり、DSPとは「デジタル・シグナル・プロセッサー」の略称で、車内にある音響的な不利要因への対処を可能とするメカだ。またこれを使うことで「マルチアンプ接続」も実行できる。

で、実はこれにはタイプ違いが3つある。「メインユニット内蔵型DSP」、「パワーアンプ内蔵DSP」、「単体DSP」これらだ。

早速、それぞれがどういうものなのかを説明していこう。まずはメインユニット内蔵型DSPから。これはすなわちメインユニットに搭載されているもののことを指す。ただし、メインユニットのグレードや機種により性能に大きな差がある。

なおDSPとはマルチアンプ接続を可能とするものだと定義したが、メインユニット内蔵型DSPでマルチアンプ接続までを行えるものは、案外少ない。

高性能な「メインユニット内蔵型DSP」が搭載された「メインユニット」を採用しているオーディオカーの一例（製作ショップ：カーファイ＜神奈川県＞）。

◆メインユニット内蔵型DSPなら手っ取り早い。ただし機能の内容は要確認！

具体的には、カロッツェリア製品の「ネットワークモード」に対応している機種だけがマルチアンプ接続までを行える。なので、本格的な運用を行えるDSPが欲しいと思ったら、選ぶべきは「ネットワークモード」に対応した機種だ。

または、簡易的な「クロスオーバー」と「タイムアライメント」を搭載している機種でも、ある程度詳細なチューニングを行える。というわけで、お薦めなのはこのレベルの機種までだ。

で、このような能力が備わったメインユニット内蔵型DSPのメリットは、導入のハードルが比較的に低いことだ。特に外付けのユニットを追加しなくても済む。

ただし、メインユニットを交換できる車種でないとこれを選べない。または、使用中のメインユニットが新しい場合にも、それを外すのは現実的でない。というわけで、これが向いているのは、メインユニットを交換できて、しかも使用中の機種がある程度古くなっている場合、ということになる。

◆外付けのDSPを使う場合には、「パワーアンプ」も併せて用意を！

続いてはあとの2つについて説明していこう。まずパワーアンプ内蔵DSPについて。これはつまり「パワーアンプ」とDSPとが一体化したユニットだ。一方単体DSPはパワーアンプを一体化しないもののことを指す。

ちなみにDSPではパワーアンプにて増幅される前の微弱な状態の音楽信号を扱うわけなので、この後段には必ずパワーアンプを置くこととなる。でもパワーアンプ内蔵DSPならパワーアンプも一体化しいるので導入しやすい。この点がメリットだ

対して単体DSPでは、外部パワーアンプを別途用意する必要があるのでそこが不利点だが、好みの「外部パワーアンプ」を選択できること、そして後からそれをグレードアップできることが利点だ。

またこれら2つは、メインユニットを交換しづらい場合に重宝する。かつメインユニット内蔵型DSPよりもおしなべて高性能だ。ここもメリットだ。

今回はここまでとさせていただく。次回以降は、それぞれについてさらに詳細に説明していく。乞うご期待。