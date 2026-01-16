ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

「DSP」には“タイプ違い”がある！ それぞれの利点と不利点を一発解説［DSPって何？］

高性能な「メインユニット内蔵型DSP」が搭載された「メインユニット」を採用しているオーディオカーの一例（製作ショップ：カーファイ＜神奈川県＞）。
  • 高性能な「メインユニット内蔵型DSP」が搭載された「メインユニット」を採用しているオーディオカーの一例（製作ショップ：カーファイ＜神奈川県＞）。
  • 高性能な「メインユニット内蔵型DSP」が搭載された「メインユニット」を採用しているオーディオカーの一例（製作ショップ：カーファイ＜神奈川県＞）。
  • 高性能な「メインユニット内蔵型DSP」が搭載された「メインユニット」を採用しているオーディオカーの一例（製作ショップ：カーファイ＜神奈川県＞）。
  • 高性能な「メインユニット内蔵型DSP」が搭載された「メインユニット」を採用しているオーディオカーの一例（製作ショップ：カーファイ＜神奈川県＞）。

カーオーディオシステムの性能を上げようと思ったら、「DSP」の使用はマストだ。当連載ではそれがなぜなのか、そしてこの使い方や選び方までを解説していこうとしている。今回は、これにはタイプ違いがあることを説明していく。

【画像全4枚】

◆タイプ違いは3つ。「メインユニット内蔵型」と、「外付けタイプ」が2つ！

さて、これまでの記事にて説明してきたとおり、DSPとは「デジタル・シグナル・プロセッサー」の略称で、車内にある音響的な不利要因への対処を可能とするメカだ。またこれを使うことで「マルチアンプ接続」も実行できる。

で、実はこれにはタイプ違いが3つある。「メインユニット内蔵型DSP」、「パワーアンプ内蔵DSP」、「単体DSP」これらだ。

早速、それぞれがどういうものなのかを説明していこう。まずはメインユニット内蔵型DSPから。これはすなわちメインユニットに搭載されているもののことを指す。ただし、メインユニットのグレードや機種により性能に大きな差がある。

なおDSPとはマルチアンプ接続を可能とするものだと定義したが、メインユニット内蔵型DSPでマルチアンプ接続までを行えるものは、案外少ない。

高性能な「メインユニット内蔵型DSP」が搭載された「メインユニット」を採用しているオーディオカーの一例（製作ショップ：カーファイ＜神奈川県＞）。高性能な「メインユニット内蔵型DSP」が搭載された「メインユニット」を採用しているオーディオカーの一例（製作ショップ：カーファイ＜神奈川県＞）。

◆メインユニット内蔵型DSPなら手っ取り早い。ただし機能の内容は要確認！

具体的には、カロッツェリア製品の「ネットワークモード」に対応している機種だけがマルチアンプ接続までを行える。なので、本格的な運用を行えるDSPが欲しいと思ったら、選ぶべきは「ネットワークモード」に対応した機種だ。

または、簡易的な「クロスオーバー」と「タイムアライメント」を搭載している機種でも、ある程度詳細なチューニングを行える。というわけで、お薦めなのはこのレベルの機種までだ。

で、このような能力が備わったメインユニット内蔵型DSPのメリットは、導入のハードルが比較的に低いことだ。特に外付けのユニットを追加しなくても済む。

ただし、メインユニットを交換できる車種でないとこれを選べない。または、使用中のメインユニットが新しい場合にも、それを外すのは現実的でない。というわけで、これが向いているのは、メインユニットを交換できて、しかも使用中の機種がある程度古くなっている場合、ということになる。

高性能な「メインユニット内蔵型DSP」が搭載された「メインユニット」を採用しているオーディオカーの一例（製作ショップ：カーファイ＜神奈川県＞）。高性能な「メインユニット内蔵型DSP」が搭載された「メインユニット」を採用しているオーディオカーの一例（製作ショップ：カーファイ＜神奈川県＞）。

◆外付けのDSPを使う場合には、「パワーアンプ」も併せて用意を！

続いてはあとの2つについて説明していこう。まずパワーアンプ内蔵DSPについて。これはつまり「パワーアンプ」とDSPとが一体化したユニットだ。一方単体DSPはパワーアンプを一体化しないもののことを指す。

ちなみにDSPではパワーアンプにて増幅される前の微弱な状態の音楽信号を扱うわけなので、この後段には必ずパワーアンプを置くこととなる。でもパワーアンプ内蔵DSPならパワーアンプも一体化しいるので導入しやすい。この点がメリットだ

対して単体DSPでは、外部パワーアンプを別途用意する必要があるのでそこが不利点だが、好みの「外部パワーアンプ」を選択できること、そして後からそれをグレードアップできることが利点だ。

またこれら2つは、メインユニットを交換しづらい場合に重宝する。かつメインユニット内蔵型DSPよりもおしなべて高性能だ。ここもメリットだ。

今回はここまでとさせていただく。次回以降は、それぞれについてさらに詳細に説明していく。乞うご期待。

《太田祥三》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

カーオーディオ DSP

カーオーディオ

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES