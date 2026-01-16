EV電欠時の「現場駆け付け急速充電サービス」が全国に拡大…損保ジャパンとSOMPOダイレクトの自動車保険

損害保険ジャパン、SOMPOダイレクト損害保険、プライムアシスタンスの3社は1月15日、電気自動車（EV）の電欠時における「現場駆け付け急速充電サービス」の提供を全都道府県に拡大したと発表した。

【画像全4枚】

このサービスにより、現場での急速充電（最大30分で充電完了）が可能となり、ユーザーは充電後すぐに自身の車で走行できるようになる。サービスは、損保ジャパンおよびSOMPOダイレクトの自動車保険に加入し、被保険自動車がEVである場合が対象だ。

今般、駆け付け急速充電が可能なオリジン社製の「POCHA V2V」をプライムアシスタンスの提携レッカー会社へ導入し、全47都道府県での提供を実現した。2024年4月時点では15都府県だったが、2025年11月時点で全国展開を達成した。POCHA V2Vの仕様は、出力電力が最大9.5kW（目安：15分充電で15km走行可能）、入出力電圧がDC150V～DC450V、質量が23kg（ケーブル除く）、外寸が548×299×427mm、防水性能がIP44となっている。

従来、EVが電欠した場合、レッカー車が現場に駆け付けて最寄りの充電スポットへ搬送していたが、この搬送の不安や負担が課題となっていた。この課題に対し、一部地域で本サービスの提供を開始したところ、「全国に展開してほしい」「全国であるとEVの購入時も安心」といった顧客の声を受け、全国へのネットワーク拡充をめざしていた。

損保ジャパングループではこのサービスの全国展開により、EVユーザーの利便性向上を図り、EV関連事業の取引先に対する価値提供を強化する。