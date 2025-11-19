SOMPOダイレクト「おとなの自動車保険」、サイトスピード改善ツール「Repro Booster」導入…表示速度向上

Reproは11月18日、SOMPOダイレクト損害保険が運営する「おとなの自動車保険」申込みサイトへのサイトスピード改善ツール「Repro Booster」の導入成果を発表した。

SOMPOダイレクト損害保険は、SOMPOグループの通販型損害保険事業を担う保険会社。主力商品「おとなの自動車保険」は、事故率の低い40代・50代の特性を反映した合理的な保険料体系と、インターネット割引やALSOKによる事故現場かけつけサポートなどの充実したサービスが特長だ。

同社では以前よりWebサイトの表示速度に課題認識があり、顧客からも表示の遅さに関する意見を受けていた。Webサイトを「会社の顔」「店舗」と位置づける同社にとって、表示遅延による顧客体験の低下や機会損失は見過ごせない課題として、サイトパフォーマンスの改善を急務と判断した。

既存の開発計画に影響を与えることなく、最小限の工数で迅速に課題解決に着手できる点に価値を感じ、Reproの「Repro Booster」を導入した。

Repro Boosterは、タグを設置するだけでその日からWebサイト全体の表示速度を高速化する、特許技術を用いたサイトスピード改善ツールである。サイトスピードが速くなるだけでなく、導入・運用の工数がほとんどかからないことを特長としている。

導入後、「おとなの自動車保険」申込みサイトでは、見積もりページへの遷移速度を含む全体的な表示速度のパフォーマンスが大きく改善した。

Webサイトの表示速度を示す主要指標である「FCP（First Contentful Paint）」および「LCP（Largest Contentful Paint）」も向上し、特にページの表示開始までの速さを示すFCPでは、大きな改善が確認された。

LCPは「Core Web Vitals（コアウェブバイタル）」と呼ばれる指標のひとつで、SEO（検索エンジン最適化）対策においてもその改善が重要視されている。

同社では現在、Webサイトの無料表示速度診断を実施している。