自動車ディーラーの新役割を提案、神戸学院大学が産官学連携プロジェクトの成果発表…1月15日

企業関係者へプレゼンテーションをする学生
  • 企業関係者へプレゼンテーションをする学生
  • グループワークに取り組む学生
  • ホンダカーズ兵庫フェスタに参加する学生

神戸学院大学経営学部の田中康介教授ゼミと、ホンダモビリティ近畿、損害保険ジャパン、大学都市神戸産官学プラットフォームによる産官学連携プロジェクトの最終成果発表会が、1月15日に開催される。

このプロジェクトでは、2025年4月から田中ゼミの学生たちが「若者の車離れ」「自動車と環境保全」といったテーマを軸に、自動車ディーラーが果たすべき新たな役割を模索してきた。2025年10月からは、ホンダモビリティ近畿と損害保険ジャパンの若手社員も学生と一緒になって検討・議論を進めてきた。

成果発表会は1月15日13時45分から15時20分まで、神戸学院大学ポートアイランドキャンパスB号館3階301講義室で開催される。発表者は田中ゼミの学生18人で、3グループに分かれて最終プレゼンテーションを行う。

Aグループは「Honda+(プラス):現代社会の問題に向き合う」として、高齢者の依頼で若者が行う送迎サービスや、地域交流の場としての「EVステーション」を提案する。

Bグループは「EVを活用した地域活性化と災害に強い街づくり」をテーマに、観光客がEV(電気自動車)を利用したくなる仕組みや、EVによる防災活用の広報を提案する。

Cグループは「地域連携モデルの構築—移動支援を中心とした街づくり」として、自動車ディーラーを自治体・事業者・地域住民を結びつける「地域モビリティ・プラットフォーム」の拠点とすることを提案する。

参加者・講評者は神戸学院大学、ホンダモビリティ近畿、損害保険ジャパン、大学都市神戸産官学プラットフォームの関係者となる。

《森脇稔》

