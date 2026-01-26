ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

損保ジャパンとSOMPOダイレクト、EV電欠時の現場急速充電サービスを全都道府県に拡大

現場駆け付け急速充電サービス
  • 現場駆け付け急速充電サービス
  • 現場駆け付け急速充電サービス

損害保険ジャパン、SOMPOダイレクト損害保険、プライムアシスタンスの3社は、バッテリー式電気自動車(EV)の電欠時における「現場駆け付け急速充電サービス」の提供を全都道府県に拡大したと発表した。

【画像全2枚】

このサービスは、損保ジャパンおよびSOMPOダイレクトの自動車保険に加入している顧客で、被保険自動車がEVである場合を対象としている。

従来、EVが電欠した場合、レッカー車が現場に駆け付けて最寄りの充電スポットへ搬送していたが、現場でトラブルを解消できず、搬送が必要になることによる顧客の不安や負担が課題となっていた。

この課題に対し、一部地域で本サービスの提供を開始したところ、「サービスを全国に展開してほしい」「全国でサービスがあるとEVの購入時も安心」といった顧客の声を受け、全国へのネットワーク拡充を目指していた。

プライムアシスタンスが提供するサービスは、現場での急速充電(最大30分で充電完了)が可能となり、ユーザーはその場を離れることなく、充電後すぐに自身の車で走行できるようになる。

今回、駆け付け急速充電が可能なオリジン社製の「POCHA V2V」をプライムアシスタンスの提携レッカー会社へ導入し、全47都道府県での提供を実現した。POCHA V2Vは出力電力が最大9.5kWで、15分充電で15km走行可能となる。

サービスの全国展開により、EVユーザーの利便性向上を図り、EV関連事業の取引先に対する価値提供を強化する。

SOMPOグループは、今後もEVに対するさまざまな不安を高品質なサービスで解消し、持続可能なモビリティ社会の実現を目指す。あわせて、現場駆け付け急速充電サービスで使用する設備については、広域災害発生時における現地活用など、社会課題への貢献についても検討を進めていく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

損害保険ジャパン

SOMPOダイレクト

電気自動車 EV、PHEV、BEV

EV充電

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES