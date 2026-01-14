ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

マツダのロータリーエンジン搭載PHEV、第60回機械振興賞で会長賞を受賞

小型軽量・高静粛性の高出力ロータリーエンジン搭載PHEV「e-SKYACTIV R-EV」
  • 小型軽量・高静粛性の高出力ロータリーエンジン搭載PHEV「e-SKYACTIV R-EV」
  • マツダMX-30 ロータリーEV
  • マツダMX-30ロータリーEV
  • マツダ MX-30 ロータリーEV
  • マツダMX-30ロータリーEV

マツダは1月13日、独自技術の小型軽量・高静粛性の高出力ロータリーエンジンを搭載したプラグインハイブリッドシステム(PHEV)の実用化が、第60回機械振興賞(主催:一般財団法人機械振興協会)の「機械振興協会会長賞」を受賞したと発表した。

【画像】マツダMX-30 ロータリーEV

機械振興賞は、機械産業にかかわる優秀な研究開発およびその成果の実用化によって、機械産業技術の進歩・発展に著しく寄与したと認められる業績に対して授与される。

今回受賞した「小型軽量・高静粛性の高出力ロータリーエンジン搭載PHEV」は、マツダが世界で初めて量産化に成功したロータリーエンジンを発電機として使用するマツダ独自のプラグインハイブリッドシステムだ。

バッテリー電力のみでの走行時において、エンジン重量と容積が負荷となり電力消費増加につながる課題を解決するため、レシプロエンジンに比べ小型軽量なロータリーエンジンを採用した。

燃費改善のためのロングストローク化や軽量化のためのアルミ材料の採用、耐摩耗性を確保するための表面処理を行い、発電用に特化したロータリーエンジンを開発した点が評価された。

現在このプラグインハイブリッドシステムは、『MX-30 ROTARY-EV』に搭載している。

受賞対象は「小型軽量・高静粛性の高出力ロータリーエンジン搭載PHEVの実用化」で、開発担当者は岡留光代氏、星野司氏、長谷川裕一氏、志村直紀氏。

ロータリーエンジンはマツダの歴史において、「飽くなき挑戦」を象徴する特別な存在だ。カーボンニュートラル社会の実現に向けて、マルチソリューション戦略のもと、電動化や様々な燃料と相性の良いロータリーエンジンを、社会に広く貢献できる技術として育成している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

マツダ

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES