トヨタ『ハイエース』一部改良、最新「トヨタセーフティセンス」搭載…2月2日発売

トヨタ・ハイエース の一部改良モデル
トヨタ自動車は1月13日、『ハイエース』(バン・ワゴン・コミューター)を一部改良し、2月2日に発売すると発表した。

今回の改良では、最新技術による先進装備を充実させ、基本性能を大幅に向上させている。

最新の予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」を搭載し、対応する事故形態を一層拡大した。プリクラッシュセーフティでは、車両、歩行者、自転車運転者に加えて自動二輪車(昼)を検知範囲に追加。衝突回避または被害軽減を支援し、事故割合が高い交差点での支援も拡大した。

ロードサインアシストは、速度、一時停止、転回禁止、信号機などの道路標識を読み取り、マルチインフォメーションディスプレイへ表示。赤信号見落としの告知機能として、ディスプレイの点滅表示やブザーにより注意を促す。

レーダークルーズコントロールは、車速に応じた車間距離を保ちながら追従走行を支援。先行車が停止した時は自車も停止し、先行車が発進した時はドライバー操作により発進し、追従走行を再開する機能を備える。

先進装備も拡充した。新デザインのBi-beam LEDヘッドランプを装着(メーカーオプション、ウェルキャブを除く)。8インチディスプレイオーディオ(コネクテッドナビ対応)を全車に標準装備した。新設計の7インチTFT液晶センターディスプレイメーターとパノラミックビューモニターも全車に標準装備する。

Lo-Hi温度切替機能付の前席シートヒーターをスーパーGL(バン)に標準装備。フリーストップバックドアをバン標準ボディ・標準ルーフに標準設定した。

ボディカラーは、モノトーンのプラチナホワイトパールマイカをスーパーGL(バン)、グランドキャビン・GL(ワゴン)、GL(コミューター)にメーカーオプションとして設定。ツートーンのラグジュアリーパールトーニングIIをグランドキャビン(ワゴン)にメーカーオプションとして設定している。

《森脇稔》

