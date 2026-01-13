次世代赤外線カメラとAI認識技術、台湾コンパルとアルカディアンが発表…CES 2026

台湾のコンパル(Compal)エレクトロニクスは、CES 2026において、最新の赤外線技術システムを発表した。子会社のアルカディアン・テクノロジーと共同で、赤外線センサーとレーダー技術を組み合わせた次世代の車載安全システムを披露している。

コンパルは、次世代車載赤外線カメラとAI搭載のCDAT認識スタック(分類・距離・動作・追跡)を初公開。これらのソリューションは、視界不良環境での歩行者安全性を向上させ、自動車メーカーが今後導入される規制基準への対応を支援する。特に夜間や悪天候での歩行者自動緊急ブレーキ性能に関するFMVSS 127やUN R152などの規制に対応する。

CES 2026の来場者は、グリル、ヘッドランプ、フロントガラス、ルーフ、リアバンパーに搭載された赤外線カメラの実車統合例を体験。これにより、コンパルのシームレスなセンサーパッケージング技術における優位性が示されるという。

コンパルグループの一員であるアルカディアンは、CES 2026でコンパルと協力し、赤外線とレーダー技術の相乗効果を実証。この協業は、次世代センシングソリューションを提供するグループの統合的アプローチを強調するものだ。

アルカディアンは、高精度物体検出、短距離・中距離センシング、都市部や高速道路環境での堅牢な性能を実現する最新の車載レーダー技術を発表。コンパルとアルカディアンは共同で、赤外線とレーダーがあらゆる照明、気象、距離条件で信頼性の高い検知を提供する強力な補完センサーペアであることを示した。

CES 2026のブースでは、夜間・低視界安全性向上のための赤外線カメラ(視野角32度、45度、60度のオプション、L2からL4のADAS用途向け車載グレード設計)、AI搭載CDAT認識技術(ヘッドライトの限界を超えて、まぶしさ、霧、雨、雪、煙の中で歩行者、自転車、動物、車両、二輪車を検知)、アルカディアンとの赤外線・レーダー相乗効果、実車統合例、アルカディアンのレーダープラットフォーム(ADAS、駐車支援、次世代自動運転アーキテクチャ向けのコンパクトで高性能なレーダーソリューション)などが展示された。

コンパルは1984年に設立され、世界的なコンピューターとスマートデバイスの大手メーカーに成長した。2025年にはコモンウェルス・マガジンから台湾のトップ7メーカーの1つに選ばれ、フォーブス・グローバル2000企業に継続的にランクインしている。2024年の連結売上高は283億ドルに達した。

近年、コンパルはクラウドサーバー、車載電子機器、医療技術デバイス、5G技術、産業ソリューションなど新たな成長分野に積極的に拡大している。台湾台北に本社を置き、米国、台湾、中国、ベトナム、メキシコ、ブラジル、ポーランドに設計・生産施設を運営している。

アルカディアン・テクノロジーは2003年に設立された台湾の大手企業で、インテリジェントネットワーク端末機器を専門としている。近年、売上高と収益性は安定した成長を示している。同社は、高周波・ミリ波通信に対応するため、ミリ波レーダー、5G/WiFi/BT通信モジュール、テレマティクス制御ユニット(T-Box)などの先進製品を開発している。