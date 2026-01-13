ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

次世代赤外線カメラとAI認識技術、台湾コンパルとアルカディアンが発表…CES 2026

コンパル(Compal)エレクトロニクスの最新の赤外線技術システム搭載車
  • コンパル(Compal)エレクトロニクスの最新の赤外線技術システム搭載車

台湾のコンパル(Compal)エレクトロニクスは、CES 2026において、最新の赤外線技術システムを発表した。子会社のアルカディアン・テクノロジーと共同で、赤外線センサーとレーダー技術を組み合わせた次世代の車載安全システムを披露している。

コンパルは、次世代車載赤外線カメラとAI搭載のCDAT認識スタック(分類・距離・動作・追跡)を初公開。これらのソリューションは、視界不良環境での歩行者安全性を向上させ、自動車メーカーが今後導入される規制基準への対応を支援する。特に夜間や悪天候での歩行者自動緊急ブレーキ性能に関するFMVSS 127やUN R152などの規制に対応する。

CES 2026の来場者は、グリル、ヘッドランプ、フロントガラス、ルーフ、リアバンパーに搭載された赤外線カメラの実車統合例を体験。これにより、コンパルのシームレスなセンサーパッケージング技術における優位性が示されるという。

コンパルグループの一員であるアルカディアンは、CES 2026でコンパルと協力し、赤外線とレーダー技術の相乗効果を実証。この協業は、次世代センシングソリューションを提供するグループの統合的アプローチを強調するものだ。

アルカディアンは、高精度物体検出、短距離・中距離センシング、都市部や高速道路環境での堅牢な性能を実現する最新の車載レーダー技術を発表。コンパルとアルカディアンは共同で、赤外線とレーダーがあらゆる照明、気象、距離条件で信頼性の高い検知を提供する強力な補完センサーペアであることを示した。

CES 2026のブースでは、夜間・低視界安全性向上のための赤外線カメラ(視野角32度、45度、60度のオプション、L2からL4のADAS用途向け車載グレード設計)、AI搭載CDAT認識技術(ヘッドライトの限界を超えて、まぶしさ、霧、雨、雪、煙の中で歩行者、自転車、動物、車両、二輪車を検知)、アルカディアンとの赤外線・レーダー相乗効果、実車統合例、アルカディアンのレーダープラットフォーム(ADAS、駐車支援、次世代自動運転アーキテクチャ向けのコンパクトで高性能なレーダーソリューション)などが展示された。

コンパルは1984年に設立され、世界的なコンピューターとスマートデバイスの大手メーカーに成長した。2025年にはコモンウェルス・マガジンから台湾のトップ7メーカーの1つに選ばれ、フォーブス・グローバル2000企業に継続的にランクインしている。2024年の連結売上高は283億ドルに達した。

近年、コンパルはクラウドサーバー、車載電子機器、医療技術デバイス、5G技術、産業ソリューションなど新たな成長分野に積極的に拡大している。台湾台北に本社を置き、米国、台湾、中国、ベトナム、メキシコ、ブラジル、ポーランドに設計・生産施設を運営している。

アルカディアン・テクノロジーは2003年に設立された台湾の大手企業で、インテリジェントネットワーク端末機器を専門としている。近年、売上高と収益性は安定した成長を示している。同社は、高周波・ミリ波通信に対応するため、ミリ波レーダー、5G/WiFi/BT通信モジュール、テレマティクス制御ユニット(T-Box)などの先進製品を開発している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

CES 2026

自動運転、高度運転支援（ADAS）

CES

人工知能（AI）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES