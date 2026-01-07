ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

運転中の地震、どう行動する？　安全確保の基本まとめ

運転中に地震だっ！　揺れに気づいたら……？　自動車を運転中に地震に遭遇した場合、冷静な行動が二次被害の防止につながる。警察庁や消防庁、東京都など自治体は、運転中の地震対応について行動指針を示している。各機関の資料をもとに、安全な行動を整理した。

◆運転中に地震が起きたら：基本行動

1. 揺れに気づいたら、落ち着いて減速・停車

地震を感じた場合は、急ブレーキや急ハンドルを避けることが重要だ。ハザードランプを点灯し、周囲の車両に注意を促しながら徐々に減速する。周囲の車や歩行者、道路状況を確認しつつ、道路の左側や安全な場所に停車する。橋の下やトンネル、高架下などの構造物付近は危険性が高いため、可能な限り避けて停車する。

2. 停車後の安全確保

停車後はエンジンを切り、揺れが収まるまで車内で待機する。不必要な移動は転倒物や落下物に巻き込まれるおそれがあり、危険が予想される。また、揺れが続く間は座席ベルトを着用したままにしておくことが推奨されている。

3. 揺れが収まったら

カーラジオやスマートフォンで、地震情報や交通情報を確認する。地震後は、道路の損壊、信号機の停止、落下物などが発生している可能性があるため、走行を再開する際は充分な注意が必要だ。

落ち着いて減速・停車落ち着いて減速・停車

◆車を置いて避難する場合のポイント

やむを得ず車を離れて徒歩で避難する場合は、次の点に留意する。

・道路の左側など、他の通行や緊急車両の妨げにならない場所に停車する
・エンジンを切り、キーは車内または外から見える位置に付けたままにする
・ドアはロックしない
・車内に連絡先を残しておくと、緊急時の車両移動時に連絡が取りやすい

また、津波警報が発表されている場合は、車に留まらず高台などへの徒歩避難を優先する必要がある。車は渋滞や浸水により動けなくなるおそれがあるためだ。

地震発生時の運転では「急がず、慌てず、周囲に配慮した行動」が重要だ。日頃から対応を理解しておくことが安全確保につながるだろう。

《高木啓》

