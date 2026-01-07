ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

メルセデスベンツ『Gクラス』EVと軽自動車、コンチネンタルがタイヤ技術をアピール…東京オートサロン2026企画

会場イメージ
  • 会場イメージ
  • EcoContact 7S
  • xtremeContact XC7
  • カービングタイヤ

コンチネンタルタイヤ・ジャパンは、1月9日から11日にかけて幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」において、初となる独自出展を行なう。

【画像全4枚】

今回の出展では、日本国内の軽自動車向けに開発された新製品「EcoContact 7S」を先行初公開するほか、同社の技術力やブランドの世界観を体感できる多彩な展示を展開する。

まずブースの大きな見どころとなるのが、日本の軽自動車市場専用に開発されたEcoContact 7Sの初展示だ。このモデルは、走行性能、安全性、低燃費性、そして静粛性を最適化した国内専用タイヤであり、日常の生活道路から高速走行に至るまで、日本のユーザーが求める快適性と安心感を高次元で両立させた次世代エコタイヤとして紹介される。

また、高い耐パンク性能を誇る「ExtremeContact XC7」の特長を理解できる体験型アクティビティスペースも設置される。ここでは、実際にタイヤに釘を刺しても空気圧が変わらず、走行に支障が出ない構造を目の当たりにできる釘刺しパフォーマンスが行われ、来場者がその性能をインタラクティブに体感できる場となっている。

さらに会場では、コンチネンタル独自の手法を用いてタイヤに彫刻を施した「カービングタイヤ」も展示。これは、本来機能部品であるタイヤが持つ造形美やクラフトマンシップを引き出し、ブランドの世界観を表現した独自のアート作品である。

加えて、プリファードパートナーであるメルセデスベンツからの協力により、『G580 with EQ Technology』が展示車両として登場する。コンチネンタルのメルセデスベンツ承認タイヤ（MO承認マーク付き）を装着したこの車両を通じて、重量のあるプレミアムBEV（電気自動車）に求められる静粛性や走行安定性に対し、タイヤ技術がいかに寄与するかを示す構成となっている。

《宗像達哉》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

コンチネンタル

東京オートサロン2026

東京オートサロン

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES