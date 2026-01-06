TIRE FROG、ホワイトリボンタイヤ『トリプルゼロ』を2月発売…東京オートサロン2026に先行展示へ

EXIZZLE-LINEは、「TIRE FROG（タイヤフロッグ）」の第二弾ブランド「トリプルゼロ」を2月より順次発売する。東京オートサロン2026に先行展示する予定だ。

「トリプルゼロ」は、近年トレンドの働く車をメインターゲットとし、レトロ感あるネオクラシックスタイルを楽しむカーカルチャーや、カスタムでライフスタイルを表現する「バンライフ」に向けたホワイトリボンタイヤとして開発された。車検にも対応可能で、愛車の足元を彩るアイテムとして期待されている。

サイズラインナップは215/65R16LT、195/80R15LTが2026年2月発売、165/80R14LT、155/80R14LT、145/80R12LTは2026年3月発売予定だ。

同ブランドは、愛車をレトロでかわいくしたいと願う女性の声にも応え、同一車種のコミュニティ参加などで自分らしさを表現するきっかけを提供することを目指している。

さらに、同社は「トリプルゼロ」の販売を通じて得た売上の一部を国際協力NGOジョイセフの「ホワイトリボン活動」に寄付し、女性の健康と権利を守る支援を行っていく。ホワイトリボンは女性の健康と権利を象徴するシンボルであり、世界中の女性が自分らしく生きられる社会づくりを目指す運動だ。

「トリプルゼロ」は1月9日より東京オートサロン2026のブース（東ホール7）で展示され、先行予約受注が開始される。全国の自動車用品店や販売店で購入可能だ。