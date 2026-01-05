LGとクアルコム、生成AI搭載の「AI Cabin Platform」初公開へ…CES 2026

LGエレクトロニクスは、1月6日から9日まで米国ラスベガスで開催されるCES 2026において、新たな車載向けAIプラットフォーム「AI Cabin Platform」を初公開すると発表した。

このプラットフォームは、クアルコム・テクノロジーズのスナップドラゴン・コックピット・エリートを搭載し、車載用高性能コンピューティングシステム上で動作する。生成AIを活用した革新的な車内ソリューションとなっている。

AI Cabin Platformは、ビジョン言語モデル、大規模言語モデル、画像生成モデルなどの生成AIモデルをLGの車載インフォテインメントシステムに適用している。これにより、インテリジェントでコンテキストを認識する新時代の運転体験を実現する。

スナップドラゴン・コックピット・エリートが提供する高性能コンピューティング能力を活用し、すべてのAI計算は車内のデバイス上で処理される。外部サーバーとの通信が不要なため、リアルタイムでより安定した動作が可能となり、クラウド関連の脆弱性を排除することでプライバシーとデータセキュリティも強化される。

このプラットフォームは、車内外のカメラからのデータを使用して運転環境と運転者の状態を分析し、リアルタイムでパーソナライズされた支援を提供する。例えば、近くの車両が合流を始め、システムが運転者がまだそれに気づいていないことを検知した場合、「前方で車が合流しています。道路に注意を向けて安全運転してください」といったカスタマイズされた警告を積極的に発することができる。

また、外部条件に適応するカスタマイズされたインフォテインメントユーザーインターフェースの生成もサポートする。運転者が雪の降る夜に音楽を聴いている場合、システムは音楽再生画面に合わせた背景、例えば街灯の間に降る雪や祭りの飾り付けがされた村などを生成し、「美しい雪の夜ですね。冬をテーマにした曲をおすすめしましょうか」といったコンテキストに応じた提案を行うことができる。

2025年のCES 2025では、LGとクアルコム・テクノロジーズは継続的な協力関係を強調し、車載インフォテインメントと先進運転支援システムを単一の制御ユニットに統合する高性能コンピューティングソリューションのHPCプラットフォームを発表した。クアルコム・テクノロジーズのスナップドラゴン・ライド・フレックス・システムオンチップをベースとしたこのプラットフォームは、さまざまな車両機能を1つのコントローラーに統合し、コスト効率と優れた性能の両方を実現したことで高い評価を得た。

LGビークルソリューションカンパニーは、LGの人間中心のイノベーションを自動車業界にもたらしている。信頼できる革新的なパートナーとして、ヘッドユニット、ディスプレイ、コネクティビティ、ADASビジョンシステム、ソフトウェア定義車両向けソフトウェアソリューションなどのインテリジェントソリューションを提供している。