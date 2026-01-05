トルコのカルサン、自律走行技術「カルサンAI」を世界初公開へ…CES 2026

トルコの自動車メーカーのカルサンは、1月6日から9日まで米国ラスベガスで開催されるCES2026において、「カルサンAI(自律走行インテリジェンス)」ビジョンを世界初公開すると発表した。

次世代公共交通分野で技術重視のモビリティブランドとして知られるカルサンが、世界有数のテクノロジー見本市CES 2026への出展準備を進めている

カルサンのオカン・バシュCEOは「カルサンAIは、認識し、即座に判断し、継続的に学習するモビリティインテリジェンスとして位置づけられている。未来は電動化だけでなく、インテリジェント化でもある」と述べた。

カルサンは「モビリティの未来で一歩先を行く」というビジョンのもと、世界の公共交通の変革において先駆的な役割を果たしている。今回のCES出展は、同社の自律走行ビジョン、実証済みの技術的専門知識、グローバルなモビリティアプローチを世界に示す戦略的プラットフォームとなる。

カルサンAIは、同社の「電動化の進化」の取り組みをさらに一歩進めるもので、スマートモビリティ時代への包括的なアプローチを表している。バシュCEOは「業界の未来は電動化だけでなく、スマート化でもある。このアプローチは、ゼロエミッション車両の製造だけでなく、自律走行とスマート交通ソリューションで都市の未来を設計するというカルサンのビジョンを示している」と強調した。

さらに同CEOは「企業として、自律走行における成功の秘訣は、強力なパートナーシップとエンドツーエンドのソリューションアプローチにある。CESでカルサンAIの理念をグローバルな聴衆と共有しながら、私たちのビジョンを力強く示す場として活用することを目指している」と語っている。