ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

トルコのカルサン、自律走行技術「カルサンAI」を世界初公開へ…CES 2026

カルサンが自律走行技術「カルサンAI」を予告
  • カルサンが自律走行技術「カルサンAI」を予告

トルコの自動車メーカーのカルサンは、1月6日から9日まで米国ラスベガスで開催されるCES2026において、「カルサンAI(自律走行インテリジェンス)」ビジョンを世界初公開すると発表した。

次世代公共交通分野で技術重視のモビリティブランドとして知られるカルサンが、世界有数のテクノロジー見本市CES 2026への出展準備を進めている

カルサンのオカン・バシュCEOは「カルサンAIは、認識し、即座に判断し、継続的に学習するモビリティインテリジェンスとして位置づけられている。未来は電動化だけでなく、インテリジェント化でもある」と述べた。

カルサンは「モビリティの未来で一歩先を行く」というビジョンのもと、世界の公共交通の変革において先駆的な役割を果たしている。今回のCES出展は、同社の自律走行ビジョン、実証済みの技術的専門知識、グローバルなモビリティアプローチを世界に示す戦略的プラットフォームとなる。

カルサンAIは、同社の「電動化の進化」の取り組みをさらに一歩進めるもので、スマートモビリティ時代への包括的なアプローチを表している。バシュCEOは「業界の未来は電動化だけでなく、スマート化でもある。このアプローチは、ゼロエミッション車両の製造だけでなく、自律走行とスマート交通ソリューションで都市の未来を設計するというカルサンのビジョンを示している」と強調した。

さらに同CEOは「企業として、自律走行における成功の秘訣は、強力なパートナーシップとエンドツーエンドのソリューションアプローチにある。CESでカルサンAIの理念をグローバルな聴衆と共有しながら、私たちのビジョンを力強く示す場として活用することを目指している」と語っている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

CES 2026

CES

人工知能（AI）

自動運転、高度運転支援（ADAS）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES