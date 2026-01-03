648ccエンジンを2基搭載!? ロイヤルエンフィールドの異色カスタムバイク「VITA」を原宿で展示

ロイヤルエンフィールドは1月10日から25日まで、デウス・エクス・マキナ原宿にて新型『クラシック650』ベースのカスタムバイク「VITA（ヴィタ）」を展示する。

【画像】648ccエンジンを2基搭載したカスタムバイク「VITA」

「VITA」は、12月7日にパシフィコ横浜で開催された「ヨコハマホットロッド カスタムショー2025」で発表されたカスタムバイク。ロイヤルエンフィールドの公式カスタムプロジェクト「Custom World（カスタムワールド）」とのコラボレーションにより、滋賀県のカスタムファクトリー「CUSTOM WORKS ZON（カスタムワークス・ゾン）」が製作した。

最大の特徴は、ロイヤルエンフィールドの新型車クラシック650の排気量648cc空冷4ストローク並列2気筒SOHC4バルブエンジンを2基搭載していることだ。前側エンジンのミッションを取り外し、クランクケースを短く加工。前後2つのエンジンを、エンジン左側に配置したプライマリーチェーンによって連結している。

そのエンジンはゼロから製作したオリジナルフレームに搭載した。独自に設計したクラシカルなガーダーフォークに、26インチという大径ホイールをセット。モダンとクラシックの融合を果たしている。外装にはマホガニー材を使用し、それとリンクする外装類は塗装を廃し、アルミの地肌と木目が美しくリンクしている。

デウス・エクス・マキナ原宿は、2025年5月に東京・原宿にオープンしたデウスブランドのフラッグシップストア。バイク、サーフ、スノー、アート、音楽、フードなどさまざまなカルチャーからインスピレーションを受けたアパレルを展開するほか、カフェスペースではオリジナルメニューのドリンクやフードを楽しむことができる。

会期は1月10日から25日まで。営業時間は1Fカフェが9時から20時、2Fショップが11時から20時で、年中無休となっている。

デウス・エクス・マキナ原宿