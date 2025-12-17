カストロールが125周年記念展示、テインと共同出展も…オートサロン2026

BPカストロールは、2026年1月9日から11日まで幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」に、テインと共同出展すると発表した。

【画像全4枚】

昨年125周年を迎えたカストロールは、125周年記念展示として歴代のロゴと歴代製品を展示する。また、ラリージャパンでも活躍したカストロールカラーのラリーカー並びに、MotoGPに参戦したホンダHRCカストロールのバイク等を展示する。

また、コドライバーとしてラリージャパンに出場経験のある元SKE48の梅本まどか氏と、全日本ラリー選手権や全日本ダートトライアルで活躍している実力派ドライバーの鎌田卓麻氏を招いたトークショーを実施予定だ。トークショーは1月10日に11時と15時、1月11日に11時と14時の計4回、各15分から20分程度開催される。

さらに、今回初めて歴代のカストロールロゴを模したピンズのカプセルトイを販売。また、再精製ベースオイル使用製品に関するゲームや製品やグッズが当たる福引きも実施し、充実した内容で来場者を迎える。

SNSブースの画像をポストした方にはオートサロン限定トートバックをプレゼント。特設ページにて応募した方には、抽選で限定アイテムをプレゼントする。

東京オートサロン2026は、1月9日14時から19時、1月10日9時から19時、1月11日9時から18時まで開催。入場料は1月9日が4000円、1月10日と11日が3000円だ。