ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

カストロールが125周年記念展示、テインと共同出展も…オートサロン2026

カストロールカラーのラリーカー
  • カストロールカラーのラリーカー
  • 左：カストロール デカール付き 自動車型ブロック模型　中央：カストロール ロゴ入りキャップ/ ブラック　右：カストロール アイコン入りサコッシュ/ カーキ
  • カストロール歴代ロゴピンズコレクションカプセルトイ
  • Castrol x TEINコラボトート

BPカストロールは、2026年1月9日から11日まで幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」に、テインと共同出展すると発表した。

【画像全4枚】

昨年125周年を迎えたカストロールは、125周年記念展示として歴代のロゴと歴代製品を展示する。また、ラリージャパンでも活躍したカストロールカラーのラリーカー並びに、MotoGPに参戦したホンダHRCカストロールのバイク等を展示する。

また、コドライバーとしてラリージャパンに出場経験のある元SKE48の梅本まどか氏と、全日本ラリー選手権や全日本ダートトライアルで活躍している実力派ドライバーの鎌田卓麻氏を招いたトークショーを実施予定だ。トークショーは1月10日に11時と15時、1月11日に11時と14時の計4回、各15分から20分程度開催される。

さらに、今回初めて歴代のカストロールロゴを模したピンズのカプセルトイを販売。また、再精製ベースオイル使用製品に関するゲームや製品やグッズが当たる福引きも実施し、充実した内容で来場者を迎える。

SNSブースの画像をポストした方にはオートサロン限定トートバックをプレゼント。特設ページにて応募した方には、抽選で限定アイテムをプレゼントする。

東京オートサロン2026は、1月9日14時から19時、1月10日9時から19時、1月11日9時から18時まで開催。入場料は1月9日が4000円、1月10日と11日が3000円だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

カストロール

テイン

BP

東京オートサロン2026

東京オートサロン

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES