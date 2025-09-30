ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

カストロール、新ブランドビジョンは「潤活」…メンテナンスの楽しさ発信へ

カストロールの“潤活”をテーマにブランドビジョン
  • カストロールの“潤活”をテーマにブランドビジョン
  • My Maintenance Note（マイ メンテナンス ノート） with Castrol

BPカストロールは9月30日、世界で最も伝統あるエンジンオイルブランドとして、新たに「潤活（じゅんかつ）」をテーマにしたブランドビジョンを発表した。

【画像全2枚】

創業から約100年にわたり積み重ねてきたメンテナンスの時間を大切にし、手間暇をかけることで愛着が深まり、未来を潤すとの考えに基づく。

カストロールは、車のメンテナンスが面倒だとされる中で、愛車としての存在感を育むためにも自ら手をかけてほしいと訴える。これまでも技術力や製品力、業界内のネットワークを活かし、循環型社会への貢献を目指している。

2024年に発足した「Future Creative Project」では、効率重視の現代社会に対し、メンテナンスの喜びと愛着の重要性を再認識した。この視点をもとに、エンジンオイル製品だけでなくメンテナンスを通じた価値提供に挑戦する。

ブランドビジョンの発表に合わせ、2025年10月1日からはTOKYO FM/JFNの朝のラジオ番組『ONE MORNING』内で「My Maintenance Note」というコーナーを毎週水曜日の8時10分頃より放送する。各界の著名人をゲストに招き、日々のメンテナンスへの思いを紹介する。初回はカストロール取締役副社長の阿部宏憲が、2回目はブランドアンバサダーの元フェンシング日本代表・太田雄貴氏が出演予定だ。

また、音声配信プラットフォームを通じて未公開エピソードを含むフルエピソードのPodcastも配信し、より深くメンテナンスの意義を伝える計画だ。

今後もカストロールはディーラーやカーショップ、中古車流通、整備工場など関連企業と協力し、循環型社会の推進に寄与する多様な活動に取り組む。

カストロールはBPグループの一員であり、自動車や海洋、工業、エネルギー分野で高性能な潤滑油製品を提供している。世界的に評価の高いブランドとして、製品とサービスの革新を追求し続けている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

カストロール

BP

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES