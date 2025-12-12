ホーム エコカー EV 記事

財務省“EV狙い撃ち”…重量に応じた「EV新税」車検時に上乗せ［新聞ウォッチ］

財務省が『EV重量税』の導入を検討しているという。写真はテスラのモデルX
  • 財務省が『EV重量税』の導入を検討しているという。写真はテスラのモデルX
  • メルセデスベンツGクラスのEV「G580 with EQテクノロジー」（参考画像）
  • ロールスロイスのEV、ブラック・バッジ・スペクター（参考画像）

国内の新車販売に占める割合がわずか2%にも満たない電気自動車（EV）。米テスラなどの輸入車のほかにも、来年1月には日産自動車やスズキなども相次いで新型EVを発売するなど、ハイブリッド車（HV）が主流の国内メーカーもようやくEVに目を向けるようにもなってきた。だが、そんな各社のEV戦略の芽を摘むような「EV新税」が政府・与党で検討されているという。

【画像】重量級のEV

きょうの朝日には、「財務省が、EVの重さに応じて追加で課税する『EV重量税』の導入を検討していることがわかった」と報じている。

それによると、ガソリン税などを負担するエンジン車に対し、同じ道路を使うEVには「利用に応じた負担」がないのは不公平だとされており、しかも、EVはエンジン車よりも重い傾向があり、道路を傷めやすい。インフラの維持・整備のためにも、相応の負担を求めるべきだとの指摘が出ていたという。

このため、財務省の案は、EVや燃料電池車（FCV）などを対象に、車検時に支払う自動車重量税に上乗せして課税するという。重いほど上乗せ額を大きくなり、2トン以下は年6500円、2～2.5トン未満は1万9900円、2.5トン以上は2万4000円。軽自動車は一律3600円となるそうだ。

車検は初回以降2年に1回のため、例えば、重量が2.3トンのテスラの『モデルX』の場合は、本来の税額2万5000円に、3万9800円の増税分が上乗せされることにもなるようだ。

さらに、産経なども取り上げているが、重量税を優遇する「エコカー減税」は来年5月以降、対象の縮小を検討していることも判明。免税や減税を受けられる燃費基準を引き上げるもので、新車販売に占める対象車は現在の67％から、見直し後は47％に減る見通しだという。

政府は2028年から既存の自動車重量税に上乗せする増税案を26年度税制改正大綱に盛り込むことを目指すというが、「自動車業界の意をくむ経済産業省などは負担増に反対しており、そのまま決まるかどうかは見通せない」（朝日）とも伝えている。

2025年12月12日付

●ホンダAI自動運転車、27年度HV・EV、先行米中に巻き返し （読売・2面）

●中国新車「新エネ」5割超（読売・8面）

●ガソリン補助25.1円に、暫定税率と同額 （読売・9面）

●米3回連続利下げ、FRB 3人反対、雇用を下支え、来年は1回見込み （朝日・1面）

●EV、重量応じ課税検討、財務省、車検時に上乗せ （朝日・3面）

●免許なしでも免停急増、電動キックボードや自転車飲酒運転で（朝日・26面）

●ホンダ、新基準スーパーカブ発売 （日経・17面）

《福田俊之》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

新聞ウォッチ

財務省

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES