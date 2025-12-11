ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ヒョンデの小型セダン『エラントラ』、大型ウイング装備の「N TCRエディション」登場…2026年米国限定発売へ

ヒョンデ・エラントラ N TCRエディション
  • ヒョンデ・エラントラ N TCRエディション
  • ヒョンデ・エラントラ N TCRエディション
  • ヒョンデ・エラントラ N TCRエディション
  • ヒョンデ・エラントラ N TCRエディション

ヒョンデは、モータースポーツ由来の高性能スポーツセダン『エラントラN TCRエディション』を2026年、米国に限定導入すると発表した。

【画像】ヒョンデ・エラントラ N TCRエディション

このモデルは、小型セダンの『エラントラ』がベース。ヒョンデがIMSAミシュランパイロットチャレンジシリーズのTCRマニュファクチャラーズチャンピオンシップで6年連続優勝を達成したことを記念した特別仕様車となる。

エラントラN TCRエディションは、レースカー由来のパフォーマンスと美しさを市販車に落とし込んだモデルで、幅広い走行好みに対応するため6速マニュアルトランスミッションまたは8速DCTギアボックスを選択できる。

米国では2026年第1四半期に限定生産モデルとして発売される予定で、この限定性がモデルの独占性と魅力をさらに高めている。価格については市場投入時期に合わせて発表される。

主な特別装備として、TCRデザインの調整可能なスワンネック式カーボンファイバー製リアウイングを採用。4ピストンモノブロックフロントブレーキキャリパーに対応するよう特別設計された軽量グロスブラック19インチ鍛造アルミホイールを装着する。

リアにはTCRエディション専用バッジを配置。室内ではアルカンターラ巻きステアリングホイールにパフォーマンスブルーのトップセンターマークを施し、シフトノブ・ブーツ、ハンドブレーキレバー、センターコンソールアームレストもアルカンターラで仕上げた。

運転席と助手席のフロントシートベルトはパフォーマンスブルーを採用。Nパフォーマンスアルミニウム製ドアシルプレートや4ピストンモノブロックキャリパーと2ピース式フロントローターを装備する。

エクステリアカラーにはパフォーマンスブルーが用意され、TCR専用のドアプードルランプも設定される。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヒョンデ（Hyundai、ヒュンダイ）

セダン

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES