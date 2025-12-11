ヒョンデの小型セダン『エラントラ』、大型ウイング装備の「N TCRエディション」登場…2026年米国限定発売へ

ヒョンデは、モータースポーツ由来の高性能スポーツセダン『エラントラN TCRエディション』を2026年、米国に限定導入すると発表した。

【画像】ヒョンデ・エラントラ N TCRエディション

このモデルは、小型セダンの『エラントラ』がベース。ヒョンデがIMSAミシュランパイロットチャレンジシリーズのTCRマニュファクチャラーズチャンピオンシップで6年連続優勝を達成したことを記念した特別仕様車となる。

エラントラN TCRエディションは、レースカー由来のパフォーマンスと美しさを市販車に落とし込んだモデルで、幅広い走行好みに対応するため6速マニュアルトランスミッションまたは8速DCTギアボックスを選択できる。

米国では2026年第1四半期に限定生産モデルとして発売される予定で、この限定性がモデルの独占性と魅力をさらに高めている。価格については市場投入時期に合わせて発表される。

主な特別装備として、TCRデザインの調整可能なスワンネック式カーボンファイバー製リアウイングを採用。4ピストンモノブロックフロントブレーキキャリパーに対応するよう特別設計された軽量グロスブラック19インチ鍛造アルミホイールを装着する。

リアにはTCRエディション専用バッジを配置。室内ではアルカンターラ巻きステアリングホイールにパフォーマンスブルーのトップセンターマークを施し、シフトノブ・ブーツ、ハンドブレーキレバー、センターコンソールアームレストもアルカンターラで仕上げた。

運転席と助手席のフロントシートベルトはパフォーマンスブルーを採用。Nパフォーマンスアルミニウム製ドアシルプレートや4ピストンモノブロックキャリパーと2ピース式フロントローターを装備する。

エクステリアカラーにはパフォーマンスブルーが用意され、TCR専用のドアプードルランプも設定される。