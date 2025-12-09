ヒョンデ、V2GとV2Hサービスを世界展開…EVを電力インフラに

ヒョンデグループは、電気自動車(EV)を活用したV2X(Vehicle-to-Everything)サービスの世界展開を加速すると発表した。

【画像全3枚】

EVを電力の貯蔵・供給・共有が可能な電力インフラとして活用し、グローバルなエネルギーエコシステムの重要な構成要素として再定義する。

今回の拡大には、韓国と欧州でのV2G(Vehicle-to-Grid)サービス、米国でのV2H(Vehicle-to-Home)サービスが含まれる。これらの取り組みは、EVの役割をモビリティを超えて拡大し、再生可能エネルギーベースのより効率的なエネルギーシステムの構築に貢献する。

韓国では、2025年末までに済州島で国内初のV2Gパイロットサービスを開始する。キア『EV9』とヒョンデ『アイオニック9』を使用し、済州島の再生可能エネルギー供給過剰問題に対処する。EVを柔軟な電力網資源として活用し、蓄えた電力を電力網に戻すことができる。

このプロジェクトは官民協力の取り組みで、グループがプロジェクトリーダーとしてV2G技術の検証と全体運営を管理する。済州特別自治道は実施に必要な規制と政策の改善を支援し、韓国電力公社(KEPCO)はEVの配電網への統合を促進する。ヒョンデエンジニアリングは充電ステーション運営の分析と将来のサービス強化の検討に注力する。

参加者は、エネルギー価格が低い時にEVを充電し、価格が上昇した時に放電することで、済州島のリアルタイムエネルギー市場を通じて電力網の安定性を支援しながら、全体的なエネルギーコストの削減に貢献できる。パイロット段階の後、グループは政府や自治体パートナーと協力してV2Gサービスを全国に拡大する計画だ。

欧州では、オランダで商用V2Gサービスを導入し、顧客中心のエネルギーソリューションを拡大する。顧客向けV2Gサービスを開始する最初の自動車メーカーとして、今年初めに導入したスマート充電(V1G)サービスを基盤としている。V2Gサービスの顧客募集は2025年末に開始される。

V2Gサービスは双方向充電技術と、ヒョンデおよびキア車両に対応する充電器を活用する。グループの電力パートナーの料金プランに加入した顧客は、自動V2Gスケジューリングの恩恵を受けることができ、低料金時間帯に充電を最適化し、ピーク価格時に余剰エネルギーを電力網に売却できる。これにより顧客の電気料金が削減されるだけでなく、エネルギー取引に積極的に参加することで新たな価値を生み出す。

この取り組みは国家レベルでのグループの貢献も強調している。電気料金が高く電力システムの変動が大きいオランダでは、V2GサービスがヒョンデとキアのEVアクセシビリティを向上させるとともに、電力網の安定化を支援する。さらに、電力網の柔軟性と信頼性を支援することで、国全体の再生可能エネルギー拡大を促進する上で重要な役割を果たす。

当初はキアEV9とヒョンデ・アイオニック9で利用可能で、他のEVモデルへの拡大を計画している。グループは他の欧州諸国へのV2Gサービス展開も目指し、顧客の利便性をさらに向上させ、地域のよりスマートなエネルギーシステムへの移行を支援する。

米国では、近い将来V2H(Vehicle-to-Home)サービスを開始する。大規模な山火事などの自然災害、日常的な停電、ピーク需要期間中にEVがエネルギーソリューションを提供できるようにする。V2Hサービスはこれらの重要な時期に、EV電力を家庭の非常用電源として活用し、家庭のエネルギー回復力をさらに強化する。

キアのV2Hサービスは2025年2月に開始され、EV9オーナーが車両を信頼できる家庭用バックアップ電源として使用できるようにする。ヒョンデはアイオニック9からV2H機能を導入し、キアは『EV6』を含むように提供を拡大する。

このサービスにより、EVオーナーはオフピーク時に車両バッテリーに電気を蓄え、ピーク時に家庭に放電することで、家庭の電気料金を削減し、エネルギー回復力を高めることができる。

グループはV2X戦略を加速し、EV、エネルギーシステム、社会を統一されたエコシステムで結びつけている。これらの取り組みは、主要市場全体で効率的な再生可能エネルギー利用を促進しながら、顧客の所有体験を変革する鍵となる。