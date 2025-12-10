ヒョンデ、水素評議会CEOサミットを韓国ソウルで共催…100%水素車両で運営

ヒョンデグループは、韓国ソウルで水素評議会グローバルCEOサミットを共催した。世界のリーダーが集まり、グローバルなエネルギー転換の重要な柱としての水素の未来について議論している。

【画像全2枚】

このCEOサミットは、すべての輸送手段に水素燃料車両のみを使用する世界初のグローバルビジネスイベント。ヒョンデグループは持続可能なモビリティの先駆者としての献身と、水素主導型経済への世界的な移行を支援する姿勢を示した。

水素評議会は2017年のダボス世界経済フォーラムで発足したグローバルなCEO主導のイニシアチブで、水素を通じたクリーンエネルギー転換の推進という共通のビジョンを持つ世界中の企業を結集している。共同議長として、ヒョンデグループは加盟企業と緊密に協力し、グローバルな水素エコシステムの開発と拡大を加速させている。

CEOサミットには、約100社の水素関連企業から200名以上のCEOと上級幹部、そして韓国、フランス、ドイツ、オーストラリアの政府関係者が参加した。

水素評議会の共同議長として、ヒョンデグループは50台の燃料電池電気自動車『NEXO』新型と6台の燃料電池バス『UNIVERSE』を提供し、イベント参加者を運んだ。

参加者は韓国の水素モビリティシステムを直接体験する機会も得た。NEXO新型を使った試乗体験や、国会水素充填ステーションを含む主要な水素インフラ施設の訪問が含まれていた。

CEOサミットの議題は、グローバルなエネルギー転換目標を達成するための水素プロジェクトの拡大に向けた実行可能なロードマップに焦点を当てる。主なハイライトには、需要成長、規制枠組み、インフラ拡大、標準化などの重要な優先事項に取り組むことで、水素開発の次の段階を推進することを中心とした協力的な議論が含まれる。

水素モビリティのパイオニアとして、ヒョンデグループは水素を動力源とするソリューションを通じて、グローバルなエネルギー転換を推進するというコミットメントを強化している。専用の水素ブランドおよびビジネスプラットフォームであるHTWOを通じて、生産、貯蔵、応用に至るまでのエンドツーエンドの専門知識を活用し、イノベーションを加速させている。HTWOは協力、投資、パートナーシップのためのオープンプラットフォームとして進化しており、持続可能な水素経済の構築におけるヒョンデグループの役割を強調している。