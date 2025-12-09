ヒョンデ、全国の協力整備工場と連携深化…2026年のサービス方針を共有

Hyundai Mobility Japanは12月8日、「Hyundai After Sales Conference 2025」を開催したと発表した。

【画像全4枚】

全国62か所の協力整備工場と連携し、今回は北海道から九州まで43社が参加した。カンファレンスの目的は、アフターサービス体制のさらなる強化と顧客満足およびネットワークの結束を図ることだ。

当日は、七五三木敏幸社長が挨拶し、「整備拠点の存在が顧客から高く評価されている」と述べ、協力整備工場の重要性を強調した。2025年の成果を振り返りつつ、2026年の事業方針とサービス方針を共有し、「安心・便利・透明」な全国一貫のサービス提供を目指す、とした。

事業方針には、アフターセールス体制強化、顧客満足度向上の推進、協力整備工場との連携深化の三つの重点が掲げられた。特に顧客アンケートを活用したサービス改善計画の展開と、「One Team」としての取り組みが確認された。

また、元シンガポール航空の客室乗務員である橋本絵里子氏を招き、接遇および顧客満足度向上に関する講演が行われた。参加者は顧客とのコミュニケーション技法を実演を交え学び、懇親会で交流を深めた。

ヒョンデのアフターサービスは、車両トラブル時の迅速な拠点搬送やタクシー・レンタカー利用支援、宿泊支援まで幅広く対応している。電気自動車のバッテリー不足に対するレスキューサービスも提供し、全国で均質な高品質サービスの提供を目指している。

Hyundai Customer Experience Center横浜は、ショールームから整備状況を見られる設備を備え、全国の協力整備工場のハブ機能を持つ。専門技術者の研修施設としても活用され、電動化時代の充実したアフターサービス体制構築に貢献している。

ヒョンデは今後も提携企業との連携を深め、変化する環境に対応しながら顧客に最良のサービスを提供し続ける方針である。