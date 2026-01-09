ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

DEWETRON社の高精度計測システム、アンリツが国内発売…EV開発など支援

アンリツは1月8日、国内でDEWETRON社の計測・データ収集ソリューションの販売を開始したと発表した。

このソリューションの提供を通じて、自動車、航空宇宙、再生可能エネルギー、産業分野の顧客の開発・評価・保守業務の効率化に貢献する。

持続可能な社会の実現に向けて、EVやPHVなどの自動車の電動化、太陽光や風力発電に代表される再生可能エネルギーへのシフト、社会インフラの省電力化といった取り組みが世界中で加速している。

これらの分野では、わずかな電力損失を正確に評価するための高い精度の測定器や、さまざまな物理量や制御データを同時に測定するシステムが求められている。

アンリツは子会社である高砂製作所の電力制御技術、そしてDEWETRON社の高精度計測技術とのシナジーを最大化し、モビリティの電動化開発を推進するテストソリューションの提供を通じて、カーボンニュートラル社会の実現に貢献する。

DEWETRON社は、35年以上にわたり革新的な試験・計測ソリューションを提供してきたグローバル企業である。同社の電力計測・データ収集ソリューションは、世界各国の開発・評価現場で電力・物理量の測定データの取得・分析・可視化に活用されている。

アンリツは2025年10月21日に、電力計測およびデータ収集用測定器のメーカーであるDEWETRON社の株式譲渡手続きを完了し、完全子会社とした。

《森脇稔》

