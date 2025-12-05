タイヤ脱着不要でブレーキパッド残量診断、専用カメラで見える化…アドヴィックスらが新サービス開発

アドヴィックスとスマートドライブが、専用ハンディカメラによる画像診断でブレーキパッドの残量などを見える化し、カーオーナー向けに客観的なエビデンスに基づくレポートを提供できるサービス「BRAKEPAD SCAN powered by ADVICS」を共同開発した。

2026年2月頃より順次サービス提供を開始する。

本サービスは、タイヤ脱着を伴わない簡易な点検や車検前の事前見積もり時の確認などのシーンで利用可能で、整備現場の負担を大幅に軽減する。分解整備の代替ではないが、顧客への丁寧な整備の説明とサービス品質向上を目指す強力なツールだ。

ファーストユーザーとして、整備工場、ガソリンスタンド、新車・中古車販売店向けへの販売・提供を予定している。

従来、車検前の見積もりにおいて、ブレーキパッド交換の要否を確認するためにはタイヤの脱着を含む作業が必要な場合が多く、エビデンスに基づいた交換の必要性を丁寧に説明しようとすると、大きな手間と時間を要していた。その一方で、手間を避けようとすると、交換推奨の提案機会損失や点検の見落としが発生しやすいといった課題が整備現場に生じていた。

この課題を解決するために、長年、ブレーキパッドを開発・設計しているアドヴィックスの技術とスマートドライブの開発力を融合し、簡易な点検や事前見積もりの段階で車両の「見えない部分」を見える化し、客観的な根拠で提案できるサービスを実現した。

「BRAKEPAD SCAN powered by ADVICS」は、スマートフォンに専用ハンディカメラを接続し、ホイールのすき間からブレーキパッドを撮影し、画像解析技術を用いてブレーキパッドの残量を数値化する。

スマートドライブは、「BRAKEPAD SCAN powered by ADVICS」を、同時に発表した自動車業界のプロフェッショナルに向けたサービスシリーズ「SmartDrive ProAuto」内のサービスとして位置付け、整備工場・ガソリンスタンド・自動車販売店向けに展開していく。

両社は今後も、様々な業界課題に対して活用できる技術を融合し、革新的なサービスとして提供することで、車社会全体の安全性向上と効率化に貢献していく。