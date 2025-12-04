ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

アドヴィックスの技術活用、画像診断でブレーキパッド残量を可視化…整備業界向け新サービス

自動車販売・整備向けサービスシリーズ「SmartDrive ProAuto」
  • 自動車販売・整備向けサービスシリーズ「SmartDrive ProAuto」

スマートドライブは12月2日、自動車販売・整備のプロフェッショナルに向けたサービスシリーズ「SmartDrive ProAuto」を発表した。

同社はこれまで、業務で車両を利用する企業向けにクラウド型車両管理システム「SmartDrive Fleet」を2000社以上に提供してきた実績を持つ。自社開発の「Mobility Data Platform」を活かした事業開発の取り組みを様々な企業と共に進めてきた。

そこで培った技術と知見を活かし、自動車販売・整備の「プロフェッショナル」が直面する課題を解決するために、より専門的な業務に特化した新たなソリューションサービスを提供していく。本シリーズでは特に、自動車販売・整備・レンタカー・オートリース事業者を対象としたサービスを展開し、各業界の発展に貢献する。

また、先日同社との資本業務提携を発表したインターゾーンでは、自動車販売・整備業向けにクラウド型CRM「gnote」を7000店舗以上に提供している他、車検・点検の入庫率向上や車両の代替提案含む機会の創出に繋がるコールセンター業務をBPOサービス化し提供している。同販売チャネルへのサービス展開および「SmartDrive ProAuto」へのインターゾーン提供サービスのラインナップ追加も推進していく。

シリーズ第一弾サービスとして、ブレーキシステム分野のリーディングカンパニーであるアドヴィックスが持つ解析技術を応用した「BRAKEPAD SCAN powered by ADVICS」の提供を開始する。

専用ハンディカメラによる画像診断でブレーキパッド残量などを「見える化」し、カーオーナー向けに客観的なエビデンスに基づくレポートを提供できるサービスだ。

整備工場やガソリンスタンドなどにおいて、車検などの事前の見積もりや点検における作業時間の短縮と、ブレーキパッドの正確な交換提案による売上機会の向上を実現し、業務負荷の軽減と利益の最大化を両立することが可能となる。

同社は「SmartDrive ProAuto」を通じて、今後も自動車販売・整備のプロフェッショナルからの現場の課題感や意見を取り入れながら、専門領域に特化したソリューションを順次拡大していく予定だ。業界を代表するようなパートナー企業との連携や同社グループ会社との事業シナジーをより強固な成長ドライバーとして、「移動の進化を後押しする」というビジョンのもと、業界全体の発展に貢献できるよう取り組んでいく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

DX

アドヴィックス

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES