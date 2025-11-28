ホーム 自動車 ニューモデル モビリティ 記事

電動車いすの駆動ユニットを使った「電動アシスト台車」が見せた“搬送の可能性”、ヤマハが事業化へ

ジャパンモビリティショー2025ではパフォーマーを乗せて登場。12日間にわたってステージ演出の名わき役に
  • ジャパンモビリティショー2025ではパフォーマーを乗せて登場。12日間にわたってステージ演出の名わき役に
  • 使用環境等に合わせて、「押す搬送」と「引っ張る搬送」を1台でこなせることも特長
  • 国際ロボット展に出展する電動アシスト台車「PAXIS」

ヤマハ発動機は、電動車いす「JW」の駆動ユニットを用いた搬送支援ツール「PAXIS（パクシス）」を12月3日に開幕する「2025国際ロボット展」に出展すると発表した。

【画像】ヤマハ発動機の電動アシスト台車「PAXIS」

PAXISは、さまざまな重量物の搬送作業を省人・省力化するソリューションとして、同社の物流倉庫では約20年前から活用されており、現在では組立工場など至る所で稼働している。

11月9日に閉幕した「ジャパンモビリティショー2025」のヤマハ発動機ブースでは、管楽器ガールズユニット「MOS」のパフォーマーを乗せたステージ演出で注目を集めた。誘導の女性がラクラクと片手で引っ張ることができるのは、PAXISを装着しているからだ。

使用環境等に合わせて、「押す搬送」と「引っ張る搬送」を1台でこなせることも特長使用環境等に合わせて、「押す搬送」と「引っ張る搬送」を1台でこなせることも特長

開発の指揮を執った設備技術部の梶原幹夫氏は「電動車いすを動かす力として、長い時間をかけて鍛えてきた堅固なつくり、屋内外問わない走破性、人との調和や扱いやすさを大切にした制御など、タフネスと繊細さを兼ね備えている」と製品の信頼性を強調する。

ロボティクス事業部の星健太郎氏は「単体でお使いいただくことはもちろん、産業用ロボットや無人搬送車、また通信などとの組み合わせで、遠隔操作・状態監視などへの発展性も秘めている」と話す。より導入しやすいお試しプランなども検討しているという。

活用フィールドは工場や物流倉庫に主眼が置かれているものの、可能性はさらに広がっている。星氏によると、中山間地の栗農園でも試用され、斜面の狭い道を高齢の農家が肥料を乗せて運んだところ、製品化への期待が寄せられたという。

国際ロボット展に出展する電動アシスト台車「PAXIS」国際ロボット展に出展する電動アシスト台車「PAXIS」

「農業や屋外インフラ作業の現場、さらにアミューズメント施設も含めて、運ぶという作業があるところには必ず需要があると思う」と星氏は続ける。

同社設備技術部やロボティクス事業部、JWビジネス部では、オールヤマハで事業化を実現しようと取り組みを進めており、その一環として国際ロボット展への出展を計画している。


ヒューマノイド最前線】ロボスタがウェビナー新企画開始　12月から毎月開催
https://response.jp/article/2025/11/27/403988.html

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヤマハ発動機

車いす・電動車いす

物流・輸送

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES