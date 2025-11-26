ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

三菱自動車、英国新車市場に5年ぶり復帰…2026年夏から新型車販売へ

三菱自動車の英国向け新型車のティザー
  • 三菱自動車の英国向け新型車のティザー

英国の大手輸入販売会社インターナショナル・モーターズは、2026年夏から三菱自動車の新型車を英国市場に導入すると発表した。

三菱自動車は2021年、英国市場における新車販売から撤退。三菱自動車の英国法人はアフターセールス専業事業体へと移行し、英国の三菱車ユーザーがカスタマーケアを受け続けられる体制を維持してきた。

今回、約5年ぶりに英国新車市場に復帰することが決定した。新型車は三菱自動車のグローバルラインアップから選定され、同ブランドの最新イノベーションと四輪駆動技術を英国市場にもたらすという。

販売体制については、既存の100以上のアフターサービス拠点に加え、販売と顧客サービスを担当する専門販売店を現在選定中。顧客への納車は2026年夏に開始される予定だ。

三菱自動車英国部門のシャロン・タウンゼンド責任者は「忠実な英国の顧客に魅力的な新型三菱車を導入できることを嬉しく思う。過去数年間、ブランドへの熱意が継続しており、この決定に強く影響した。信頼されるアフターサービスネットワークと専門販売パートナーを基盤に、優れたオーナーシップ体験を提供することに尽力する」とコメントした。

三菱自動車欧州のフランク・クロル社長兼CEOは「今後投入するモデルは、性能、四輪駆動などにおける三菱自動車の中核技術の最高峰を体現している。忠実な顧客とブランドが深い感情的つながりを持ち続けている英国市場での成功を楽しみにしている」と述べた。

モデル名、仕様、価格などの詳細は今後発表される予定だ。同社は、ティザー写真を1点公開している。

《森脇稔》

